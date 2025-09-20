A 100 días de su detención, Cristina Fernández de Kirchner (CFK) salió al balcón de su domicilio en San José 1111 para saludar a la militancia que se concentra desde temprano para respaldarla. La movilización, organizada por La Cámpora y otros espacios aliados bajo el lema “#CristinaLibre, 100 días de injusticia”, reúne a seguidores de toda la provincia que llegaron con banderas, bombos y pancartas para exigir la libertad de la expresidenta, que cumple arresto domiciliario tras ser condenada en la causa Vialidad a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

La primera aparición de Cristina comenzó cerca de las 15:30. Vestida con una campera caqui, remera blanca y una escarapela, la exmandataria saluda a la multitud, agita con el brazo y responde a los cánticos de los militantes, que entonan de manera unánime: “¡Vamos a volver!”. La escena se vive con aplausos, gritos y una presencia masiva que colma la cuadra del barrio de Constitución, mientras la líder del PJ sigue en el balcón saludando a sus seguidores.

La concentración, que se espera que continúe hasta después horas de la noche con varias apariciones de Cristina, también funciona como demostración de fuerza política en medio de la campaña rumbo a las elecciones legislativas del 26 de octubre. Según la convocatoria, la movilización apunta a denunciar lo que el kirchnerismo considera una condena proscriptiva diseñada para impedir la participación electoral de la titular del Partido Justicialista, tanto en los comicios de este año como en los de 2027.

En desarrollo...