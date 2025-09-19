Represión libertaria y banderas argentinas y peronistas: quién es el personaje que aparece primero en el spot que estrenó Fuerza Patria

El frente Fuerza Patria lanzó su primer spot de campaña de cara a las próximas elecciones legislativas de octubre. Con la voz en off de Jorge Taiana, candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, el video refuerza la idea central que el peronismo buscó consolidar en los últimos meses: “Sumar fuerzas para frenar a Milei”.

El video muestra imágenes de los operativos de represión de las fuerzas de seguridad en las inmediaciones del Congreso de la Nación, mientras de fondo se escuchan la voz de Javier Milei y sonidos de explosiones. “¿Cómo se frena una fuerza en movimiento? Con otra fuerza en sentido contrario. Pero no va a alcanzar la fuerza de uno”, comienza Taiana.

Con imágenes de banderas argentinas y peronistas y un claro mensaje de unidad, también aparecen en el spot referentes de distintos sectores del la fuerza.. Sin embargo, el primer personaje en pantalla no es el candidato principal del peronismo para el 26 de octubre.

El referente que se muestra en primer lugar es Sergio Massa. El líder del Frente Renovador es señalado dentro del espacio como artífice de la unidad en el tramo final de la campaña bonaerense que le dio al peronismo un triunfo clave. Un hecho reconocido públicamente por el propio gobernador Axel Kicillof en la noche de los festejos por el triunfo en las legislativas.

Tras la aparición del ex candidato presidencial de las elecciones de 2023, le siguen las imágenes de Juan Grabois, quien integra la lista de diputados nacionales junto a Taiana, de Kicillof y de la expresidenta Cristina Kirchner, ovacionada por sus seguidores en la casa de San José 1111.

Jorge Taiana junto al gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Mientras se muestran a los referentes de los distintos sectores de la fuerza, Taiana expresa: “Vamos a necesitar la fuerza de los que recién empiezan y de los que llevamos más tiempo para volver a representar los sueños de millones de argentinos”.

Hacia el final, el spot también hace referencia a las elecciones bonaerenses, con fragmentos del discurso en el que Milei reconoció la derrota del pasado 7 de septiembre. El cierre retoma el eje de la campaña con la consigna: “Como demostramos hace poco, vamos a necesitar sumar fuerzas para frenar a Milei”.

El rol de Sergio Massa en la campaña de Fuerza Patria

Con perfil bajo, Massa fue una pieza importante de la campaña bonaerense. En medio de la interna por la conducción entre la expresidenta y el gobernador bonaerense, Massa ofició de intermediario para consolidar la unidad en las listas para la contienda provincial y la nacional. También logró que dos figuras del massismo formen parte de la nómina: Jimena López y Sebastián Galmarini.

Massa y Kicillof tras el triunfo de Fuerza Patria en las elecciones bonaerenses.

Esta semana, el referente del Frente Renovador retomó la actividad privada desde el exterior, desde donde sigue de cerca el análisis de datos de los resultados bonaerenses para redefinir la estrategia de cara a octubre.

