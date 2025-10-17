Al hablar de Karen Reichardt, Mariana Brey expuso a “Pitu” Salvatierra en un día muy difícil: la fuerte reacción de sus compañeros

Mariana Brey mantuvo un tenso cruce al aire con sus compañeros del programa Duro de Domar, por C5N, que terminó con fuertes acusaciones en el estudio. El enfrentamiento se produjo mientras debatían sobre las declaraciones de Karen Reichardt, candidata a diputada nacional de La Libertad Avanza, quien calificó a quienes no votan al oficialismo nacional como “enfermos mentales”.

Sobre los dichos de Reichardt, la panelista expresó su repudio y aseguró que nunca convalidaría “ese tipo de frases”. Pero en ese contexto, aprovechó para apuntar contra Alejandro “Pitu” Salvatierra. “Tampoco voy a convalidar cuando nuestro colega, Pitu, dijo, siendo electo diputado, que ‘hay que matar a cualquier ciudadano que vota a la derecha’”, dijo.

Inmediatamente, Pablo Duggan interrumpió a la periodista para aclarar que Salvatierra “nunca dijo eso”. Al mismo tiempo, el resto de los panelistas salieron en defensa de su compañero y recordaron que no estaba presente en el piso. “No importa que no esté acá, él sabe que lo dijo y que estuvo muy mal. Repudiemos todo si queremos ser honestos intelectualmente”, replicó Brey con firmeza.

El comentario de la periodista hacía referencia a las declaraciones del legislador electo porteño en el canal de streaming Futurock. Allí, durante un juego en el que debía clasificar a distintos personajes, cuando apareció un "votante de derecha", Salvatierra declaró: “Matalo. Dame un motivo por el que lo dejaríamos vivo. ¿Qué aporta?”.

Ante la tensión en el programa, Duggan intentó calmar el clima y expresó: “Es muy grave lo que dijiste. Yo lo conozco a Pitu y él no piensa eso". Al mismo tiempo, se refirió al delicado momento personal que atraviesa el panelista y dijo: "Aprovecho para mandarle un beso grande porque hoy murió su hermana, a quien quería mucho, después de una larga enfermedad”. “Yo también le mando un beso”, respondió Brey.

Sin embargo, Duggan volvió a interrumpirla para decir: “Pará, Mariana, estoy hablando yo. Callate un minuto”. La periodista retrucó de inmediato: “No me voy a callar. Me estás interrumpiendo y dando vuelta las cosas, sabés que eso no me gusta”.

Pitu Salvatierra fue elegido como legislador porteño por la fuerza Es Ahora Buenos Aires.

En ese momento, intervino Agustín Rombolá, candidato a senador nacional por Nuevos Aires, quien cuestionó a la panelista: “¿Repudiaste a Milei cuando dijo que le iba a poner el último clavo al cajón del kirchnerismo?”. Brey respondió tajante: “No contesto más preguntas, amor. Menos a vos, que estás acá para pelarte conmigo y ganar un voto. Vas a tener menos votos que Mila (Zurbriggen)". Ante el comentario, Zurbriggen, presente en el estudio, la calificó de "irrespetuosa".

Ante el intento de Duggan por retomar el control del debate, Brey insistió: “Te ponés agresivo conmigo porque no te bancás que diga algo que sucedió. Son tan negacionistas todos ustedes que dicen que no lo dijo. Me dijiste que lo que yo estaba diciendo era una mentira, y lo hacés constantemente. No me des vuelta las cosas porque terminamos mal”.

Finalmente, el conductor dio por cerrado el intercambio y concluyó: “No repitas lo mismo porque ya te escuchamos, no tiene sentido. Vos tenés un programa los sábados, ahí hablás hasta por los codos. Acá me tenés que respetar. Vamos a un informe, así nos calmamos”.

