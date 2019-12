Alberto Fernández confirmó que vendrá una misión del FMI en los próximos días

Alberto Fernández aseguró este lunes que en los próximos días arribará a la Argentina una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI). No obstante, el Presidente explicó que no hay precisiones acerca de la fecha en que llegarán los representantes del Fondo y que aún no sabe si él se reunirá con ellos. Más allá de esta confirmación, el propio ministro de Economía, Martín Guzmán, reconoció en la pasadas conferencias de prensa que hace algunas semanas que hay diálogo con referentes del organismo multilateral de crédito. Si bien el Gobierno pareciera no estar interesado en que el Fondo realice los desembolsos que faltan del acuerdo al que había llegado Mauricio Macri, sí será necesario encarar una negociación sobre los plazos de la deuda.

Las palabras de Fernández se dieron en el marco de un brindis con periodistas acreditados en Casa Rosada. Entre otras palabras, afirmó: "Es muy difícil lo que nos toca. Hay que mirar un poco para adelante, pero tenemos que saber dónde estamos parados. Ahora mi preocupación es estabilizar la economía, tranquilizar la economía para estar todos un poco más tranquilos".

Polémica: ¿es constitucional el 2,5% a los bienes del exterior?

En cuanto al país que recibió, sostuvo: "Creo que hay que dejar de hablar de la herencia, mirar para adelante, pero necesariamente hay que ver donde estamos parados, porque si no, la gente se confunde".

El mandatario repitió que "los jubilados van a tener el aumento pautado para marzo". Asimismo, adelantó que la Ley de Emergencia será promulgada en estas horas, aunque aclaró: "Habrá algún veto parcial. Se incluyeron como beneficiarias de la moratoria a empresas medianas, es decir, más grandes de lo que habíamos previsto. Estamos corrigiendo".

El Presidente estuvo acompañado por algunos de sus principales colaboradores: el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro; la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra; el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello; el jefe de Asesores, Juan Manuel Olmos y el secretario de Comunicación y Prensa, Juan Pablo Biondi.

JPA CP