Alberto Fernández: "Critico que los jueces reaccionen ahora porque cambió el poder"

El presidente electo Alberto Fernández, quien asumirá este martes 10 de diciembre su mandato, se mostró crítico respecto del estado actual de la Justicia argentina, al lamentar que "los jueces reaccionan ahora porque cambio el poder" y asegurar que "no promuevo esto, lo estoy criticando".

"El lawfare es malo venga de derecha o de izquierda, nadie puede promover eso", agregó el futuro mandatario. Y anticipó que "algo vamos a tener que hacer si queremos una justicia digna".

En declaraciones a Radio Nacional, Fernández prometió "terminar con los operadores mediaticos, los operadores judiciales y los jueces que operen con ellos".

Aunque aclaró que "no se viene una ola de excarcelaciones, no es un tema del Poder Ejecutivo. La justicia ha usado desmedidamente las prisiones preventivas. Hay presos detenidos arbitrariamente. Hay que dejar que los juicios avancen".

Quién es el nuevo Secretario de Medios, Francisco Meritello

Consultado sobre quién se hará cargo de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), el próximo jefe de Estado precisó: "Todavía no voy a anunciar quién irá a la AFI. Es un área que no ha funcionado bien". No obstante, confirmó que "en UIF va a ir Carlos Cruz, abogado especialista en delitos económicos" y que tal como había adelantado PERFIL, "Meritello va a la Secretaría de Medios".

A su vez, confirmó que en Radio y Televisión Argentina (RTA) va a ir Rosario Lufrano, mientras que "en Nacional no hemos resuelto. En Télam, Bernarda Llorente. Y en la TV Pública no lo tenemos definido".

Sobre su equipo de Gabinete, Fernández detalló que "es un Gabinete en el que todos tienen vínculo conmigo". Consultado por la vuelta de Carlos Zannini, argumentó que "es uno de los abogados que más sabe de derecho administrativo. Doce años en la Secretaría Legal y Técnica lo hacen único".

J.D. / C. P.