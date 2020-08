El gobierno lanza esta semana una nueva etapa del Procrear

María Eugenia Bielsa, ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, adelantó este fin de semana que este martes 4 de agosto el presidente Alberto Fernández presentará el nuevo esquema del plan Procrear, con la idea de ampliación, mejoramiento y crédito para viviendas nuevas.

"El martes el Presidente hará la presentación del nuevo esquema de Procrear. Vuelve a sus mejores prácticas. Se presentarán las modalidades y líneas históricas de PROCREAR y se entregarán viviendas virtualmente a lo largo del país", dijo la funcionaria en declaraciones al El Gíglico, que se emite por Radio Rivadavia.

En el marco del relanzamiento del plan Procrear, se buscará construir unas 14.000 viviendas entre 2020 y 2021, y se implementará a nivel nacional. Además de promover la construcción de viviendas, habrá beneficios para la refacción y ampliación. "Habrá desarrollos habitacionales, que es lo que antes llamábamos desarrollo urbanístico", explicó Bielsa.

La ministra aseguró que el plan Procrear “va a volver a ser potente en manos de un Estado que entiende que el mercado financiero no reemplaza el rol del Estado, pero que podemos trabajar en conjunto”.

En qué consiste el "ambicioso" programa de obra pública que promete reactivar la economía

Por otro lado, Bielsa criticó el viaje de Mauricio Macri a Europa y consideró que hay una "doble vara" con los distintos gobiernos al referirse a la decisión del expresidente de viajar en el momento más crítico de la pandemia en el país. "Hay una doble vara, una muy dura con algunos gobiernos y otra vara más débil con otros que se van a cenar a Francia", expuso.

"Me preocupa un ex gobernante que no genera empatía con la situación de su país. No se me hubiera ocurrido pensar que un expresidente que conduce una fuerza política estuviera en la noche parisina cenando. Cuando veamos quiénes son nuestras referencias, pensemos en quién nos referenciamos", opinó la integrante del Gabinete.

Sobre el proyecto de reforma judicial que presentó el Ejecutivo, la ministra cuestionó las críticas que recibió la iniciativa de parte de la oposición y de parte de la opinión pública. “Hace años que desde la sociedad se pide, pedimos, una reforma judicial, y cuando la hay lo que hacemos es ver cuál es el lugar para decir que está dañada. ¿Por qué no la dejamos transcurrir, por qué no leemos, por qué no somos serios? Eso es lo que tenemos que hacer los argentinos, ver cómo construir un gran país”, manifestó.

