Alberto Fernández no descarta "revisar los acuerdos que Macri firma por el mundo"

A pesar del entusiasmo oficialista por el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, la oposición criticó el convenio de libre comercio. En esa línea se expresó el precandidato presidencial por el Frente de Todos, Alberto Fernández, que adelantó que no descarta "revisar los acuerdos que Macri está firmando por el mundo".

La crítica del ex jefe de Gabinete fue en el marco de su participación en el congreso del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA). En ese contexto, Fernández mostró sus reservas frente al acuerdo mientras que el candidato a diputado Máximo Kirchner, se sumó a las críticas del kirchnerismo y lo calificó como "una avivada de los europeos".

Duras críticas de Fernández y Kicillof al tratado comercial

"Si tenemos que revisar los acuerdos que Macri está firmando por el mundo lo vamos a hacer", sentenció el postulante a la Presidencia y agregó: "No me asusta la firma de un acuerdo con la Unión Europea, lo que sí me asusta es que ese acuerdo nos castigue más de lo que nos han castigado".

En este sentido, se expresó en contra de que la Argentina sea "un país cuya única posibilidad de progreso sea seguir vendiendo granos y carne vacuna" y remarcó la necesidad de tener "industrias" y "darles trabajo a todos los argentinos.

"Yo he sido parte de la negociación con la UE y quiero ver qué es lo que han concedido, porque estoy seguro de que lo único es más tristeza y más sometimiento", advirtió.

Por su parte, Máximo Kichner fue mucho más duro al considerar que "este acuerdo no es más que una avivada de los europeos porque en Argentina y Brasil hay dos presidentes que traicionan el voto y a su pueblo".

Cómo fue la primera reacción del kirchnerismo sobre el acuerdo Mercosur - Unión Europea

"Cuando se festeja este protoacuerdo hay que tener en cuenta que la Unión Europea es una suerte de mega estado, una corporación política y económica, al revés que el Mercosur, que es un endeble ensamble económico sostenido mayoritariamente por Brasil y Argentina", agregó el diputado nacional.

Finalmente, señaló: "Estamos yendo debilitados y a ciegas a un acuerdo que será muy difícil que modifique las condiciones del trabajo en la Argentina".

ED / AS