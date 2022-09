A través de un polémico tuit, Amalia Granata había cuestionado este viernes 2 de septiembre la veracidad del ataque sufrido por Cristina Kirchner frente a su domicilio, en las calles Juncal y Uruguay. Unas horas más tarde, optó por suavizar sus declaraciones y agregó que pediría disculpas si se esclarece el caso y se corrobora que fue un atentado: "Yo no tengo ningún discurso de odio, que es lo que quieren instalar constantemente sobre mi persona, ni incito a la violencia sino por el contrario creo que la violencia viene del otro lado", argumentó la ex modelo.

Granata había calificado el atentado como una "pantomima" promovida por el kirchnerismo para victimizar a la vicepresidenta. Así lo expresaba en su cuenta de Twitter:

"Todo armado, que pantomima!!! ya no saben qué hacer para victimizarla! Y para q suba en las encuestas! demasiados obvios".

Quién es el detenido por intentar asesinar con un arma a Cristina Kirchner

En el transcurso de la tarde, la legisladora fue haciendo más cautas sus consideraciones al dialogar con el diario local UNO Santa Fe: "Seré prudente y esperaré que se esclarezca el caso, para mí todo es muy dudoso pero si dicen que fue un atentado y eso queda comprobado, saldré a pedir las disculpas correspondientes. Mientras tanto puedo pensar lo que puse en Twitter", advirtió Amalia Granata.

Twitter @AmelieGranata

"Primero quiero aclarar que yo no tengo ningún discurso de odio, que es lo que quieren instalar constantemente sobre mi persona, ni incito a la violencia sino por el contrario creo que la violencia viene del otro lado. Si ustedes leen los comentario de mi tuit y ven el nivel de violencia que recibo diariamente por solo escribir lo que pienso es terrible", puntualizó al comienzo de la entrevista.

Fernández llamó en Casa Rosada a "un pacto demócrático sin violencia y sin odio"

Granata le respondió a Leandro Busatto

Twitter @AmelieGranata

Por otra parte, le contestó al jefe del bloque Justicialista en Diputados de Santa Fe, Leandro Busatto, quien había solicitado este viernes "la remoción de Amalia Granata de la Cámara de diputadas y diputados de Santa Fe".

"Debe instruirse", replicó Granata, "sobre todo él que es abogado, en lo que se puede hacer y no dentro de la Cámara ya que estaría como censurando mi pensamiento y postura, cuando no es ninguna incitación al odio o la violencia mis dichos".

Sabag Montiel, el atacante de Cristina Kirchner, se negó a declarar ante la jueza Capuchetti y el fiscal Rívolo

"Es como que yo cuando me siento los jueves en la Cámara y escucho los discursos con los que no estoy de acuerdo y no pido ni desafuero ni que echen a nadie. Es antidemocrático. Hay una frase muy interesante que se la deberíamos pegar en la frente al señor Kiko Busatto que dice «estoy en desacuerdo con lo que decís, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo». Me parece que nosotros representando a un pueblo de diferentes voces no podemos querer echar a alguien porque piensa diferente, por lo que me parece que él se está subiendo a un carro que no lo corresponde", retrucó la diputada santafesina.

Twitter @AmelieGranata

"Se debe investigar lo sucedido y llegar a la verdad. Todo me parece muy oscuro, sospechoso. Ella tiene doble custodia y no hizo nada, siguió saludando como si nada. El señor que dicen que la apuntó con un arma es mediático porque sale por Crónica Tv. El Presidente sale por cadena nacional y pide un feriado para hoy, cuando el país está estallado por desocupación, inflación, hambre. La gente necesita trabajar y los pibes ir a la escuela y él organiza un paro para llenar las plazas", explicó Granata.

"Permítanme seguir con mi postura y repito, no le deseé la muerte a nadie ni incité a la violencia a nadie. Simplemente dudo de un hecho que hoy está en la Justica, como ellos siempre repiten que hasta que Cristina no sea condenada, todos son inocentes. Yo, hasta que el hecho no se esclarezca, tengo mi pensamiento. Si me equivoco pediré disculpas, si no, tendré razón", concluyó.

CA/HB