Amalia Granata volvió a criticar el "Programa Menstruar" anunciado la última semana por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, además de asegurar que votará a Javier Milei en las próximas elecciones. Por otro lado, arremetió contra la senadora Carolina Losada por un vuelo privado que habría costado USD 30.000.

Hace siete días la cartera que encabeza Ayelén Mazzina presentó el Programa Mentruar, el cual tiene como objetivo que se garanticen los insumos para "personas menstruantes" vía programas municipales.

Luego del anuncio, Granata se presentó en diferentes medios para cuestionar la medida, algo que también hizo este domingo. "Regalar no incentiva al trabajo", opinó primero, alegando que "es indigno que te den todo el tiempo".

Ayelén Mazzina, ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad.

"Hagamos un "Plan Menstrual" para que las chicas se la puedan comprar ellas a las toallitas", propuso la legisladora. "Cuando no tenés para comprarte la descartable tenés la de tela que dura. Son ecológicas y reutilizables. Hay opciones. No es regalar por regalar", agregó.

Por otro lado, sostuvo que la menstruación "no es salud pública porque no es una enfermedad" y manifestó que "un derecho es que te den laburo y formación, no que te regalen una toallita".

El apoyo de Granata a Javier Milei

La diputada provincial de Santa Fe mostró su simpatía por el candidato de La Libertad Avanza y reveló que junto a su pareja, suelen encontrarse para comer. "Cuando cenamos le hago mil preguntas porque no soy economista y me interesa su mirada de la dolarización. Una vez sacó lápiz y papel y me explicó, tipo profesor de universidad, y me dijo todo lo que haría", contó.

Milei suma cuestionamientos por los fondos para la campaña

"El Javier que yo conozco en la intimidad es un tipo tranquilo", agregó también en referencia al perfil belicoso que suele mostrar el precandidato presidencial.

Luego, consultada en el programa Opinión Pública conducido por Romina Manguel en El Nueve, fue indagada sobre su posible voto a Milei y ratificó que en el cuarto oscuro elegirá al espacio libertario.

Las revelaciones de Amalia Granata sobre Carolina Losada

En otro pasaje de la entrevista brindada este domingo 4 de junio, Granata aseguró que la senadora radical de Juntos por el Cambio "usó un vuelo privado para llegar a una cena de campaña" desde San Fernando, provincia de Buenos Aires, a Santa Fe.

"Te tomas un vuelo que sale 30 mil dólares porque llegas tarde a una cena y nadie pregunta nada. ¿De dónde saca una senadora y un senador como (Dionisio) Scarpín...yo quiero saber de dónde salió la plata", reclamó, alegando que tenía la filmación del hecho como prueba.

Arde la interna santafesina entre Losada y Pullaro: "Yo no soy la candidata del narcotráfico"

Por otro lado, se refirió a los dichos de Losada respecto a Maximiliano Pullaro, quien será su adversario en la interna cambiemita santafesina para gobernar la provincia. "Si quiere instalar el mensaje de que es narco tiene que sentarse frente a un juez. Es senadora, ya no es mas una panelista de televisión. Es jodido lo que está diciendo. Si no tiene propuestas claras e intenta instalar que el candidato que compite con ella es narco, es muy bajo", cuestionó.

GI/fl