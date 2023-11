Aníbal Fernández denunciará a La Libertad Avanza tras las acusaciones a Gendarmería por fraude

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, anticipó que denunciará penalmente a La Libertad Avanza por acusar a la Gendarmería de cambiar "el contenido de las urnas y la documentación" para favorecer al candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa.

"Lo que la Gendarmería hace en estos caso, tanto la Prefectura, la Policía Federal como la Seguridad Aeroportuaria, es estar presente en los lugares que les asignan, ¿se imaginan haciendo un curso para enseñar cómo hacer la burrada que están diciendo estos tipos? Serían de a 500 o de 50 personas, ¿ustedes creen que se conservan secretos de 50 personas? Es de un grado de estupidez...", argumentó el ministro en la señal de C5N.

En esa línea, Fernández adelantó: "Yo voy a hacer la denuncia penal porque no me voy a cerrar la boca". Y agregó que esa fuerza "no hace esas mugres, no juega con la democracia".

"Hay que hacer la denuncia porque no voy a permitir que sigan avanzando con esa porquería. Y hay que contarle a la sociedad que es mentira que pasan estas cosas. Pero no solo con la Gendarmería, con ninguna fuerza, porque no sería posible entrenarlo. Es burdo, es deleznable, como todas las cosas que quieren hacer estos tipos que no tiene mucha formación política y creen que hacen daño únicamente con su lengua", consideró.

Por otro lado, el ex jefe de Gabinete explicó cuál es el procedimiento que se hace cuando se abren las urnas, y remarcó que "es imposible" que se pueda hacer fraude como denuncia LLA. "Si me dieran 15 días, sí se puede hacer. Pero en 15 minutos es tan estúpido como la explicación misma", afirmó.

"Cuando llegué hoy a la mañana les dije '¿vieron ya eso? -sobre la denuncia- Háganlo ver inmediatamente y pásenlo a legales' para que empiecen a trabajar en consecuencia. Pero cuando me cuentan lo que tenían era un sinsentido", detalló.

Asimismo, dijo que nunca vio "algo así" con respecto a la denuncia previa del partido de Javier Milei, sino que apenas pudo observar "algún caso aislado de algún ignoto candidato que pretende sacar por otras vías lo que no sacó en las urnas".

"Nuestro sistema debe ser de lo más sanito a nivel mundial. La Cámara Constitucional Alemana, que fue la primera que dio por tierra con el voto electrónico, lo que decían era que no estaba dispuesta a permitir que se le quiete la legitimidad a la elección por el apuro de los funcionarios ni por la ansiedad de los políticos por el resultado. Lo que están queriendo hacer es una gráfica que no les va a salir porque es imposible que suceda, porque cada uno va a su cola, espera, te dan el sobre, entra, mete el sobre en la urna, le entregan el documento y se va a su casa con el deber cumplido", añadió.

También dijo que "si ellos perdieran le echarían la culpa a un gesto de esas características y si ganaran dirían que lo hicieron a pesar" del fraude.

Por último, apuntó a Patricia Bullrich por una actitud que la ex ministra de Seguridad de Macri tiene todo los años con la Gendarmería.

"Durante el año, Bullrich se manda una apiolada, saca un videíto y lo mete por un WA generalizado, que le han pedido a la fuerza que lo hiciera, y manda un mensaje afectuoso a la Gendarmería. Me llega después gente quejándose de que esto suceda, pero mucha bola no le doy a estas cosas. Pero ahora se dan cuenta en la familia de la Gendarmería que todo eso es mentira, porque no apareció Bullrich ahora para decir que la misma Gendarmería que quiere reivindicar es la que no hace esas mugres, no juega con la democracia de los argentinos", cerró.

