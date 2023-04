Aníbal Fernández negó cruces con Berni tras reunirse con él: "Yo no le digo lo que tiene que hacer con la provincia"

Tras el encuentro entre los ministros de Seguridad de la Nación y de la provincia de Buenos Aires para coordinar tareas en conjunto, Aníbal Fernández desmintió que su relación con Sergio Berni tuviera asperezas al aclarar que "nunca tuvo tensión" con su par de Buenos Aires. En ese sentido, hizo mención a los cacheos, una del las medidas en las cuales no había consenso entre ambos, y aclaró que "no le digo a Berni lo que tiene que hacer con la Policía de la Provincia".

En una conferencia de prensa que tuvo lugar a la salida de la reunión, Fernández fue consultado respecto al cruce que tuvo con el gobierno de Kicillof. En esa línea, el titular de la cartera de Seguridad aseveró que mantiene una buena relación con Berni, a quien considera su "amigo personal". "Yo nunca tuve tensión con Berni. Siempre les conté de mi amistad personal con él. Hoy hablamos de lo que nos interesaba y de lo que hay que hacer para seguir avanzando", manifestó.

Además, hizo referencia a los dichos de Carlos Bianco, el jefe de asesores de Kicillof, quien cuestionó "dónde están esos gendarmes" que el ministro mencionó "repartidos en todos los distritos". "En algún momento alguien hizo opiniones respecto a cuánta gente está trabajando en Provincia y el número que reclama es el que ya está trabajando. Yo no hice nada más que llamar la atención de ese número", aclaró el titular de la cartera de Seguridad.

Sumado a esto, mencionó uno de los puntos de desencuentro entre él y Berni: los cacheos en colectivos. En ese sentido, el funcionario afirmó no estar de acuerdo con la medida, a la par que mencionó que habló sobre ello con el ministro de Seguridad bonaerense. "Nosotros (el Ministerio de Seguridad de la Nación) no llevamos adelante esa política. No hablamos con Berni porque es su política. A mí me preguntaron y dije que no estoy de acuerdo porque no lo veo como una forma de resolver la situación. Pero yo no le digo a Berni qué tiene que hacer con la Policía de la Provincia", manifestó Fernández.

Consultado sobre el encuentro de este martes, el ministro explicó cómo se llevarán a cabo las tareas de refuerzo de efectivos federales en la Provincia. "Estamos creando lugares donde van a tener acciones de respuestas rápidas. Lo que pretendemos es que ante cualquier situación, la reacción de la Fuerza Federal sea llegar con mucha rapidez para cumplir con su objetivo", precisó.

Además, hizo hincapié en la importancia de que todos los distritos "aporten su visión". "Lo que hicimos a partir de la semana pasada fue empezar a juntar de a grupos a los representantes de distintos distritos para hablar con cada uno de ellos, escucharlos y avanzar con el tema", aseveró Fernández.

Y agregó: "Son momentos complicados. Queremos estar cerca de todo lo que pueda suceder en cualquiera de los distritos, trabajando en conjunto con cada uno de los intendentes. Por eso pusimos a trabajar un grupo grande de Fuerzas Federales en todos los distritos".

"Soy un defensor y ejecutor civil de las políticas de seguridad, este Ministerio lo conduce un civil que soy yo. Pero las ejecuciones la llevan a la práctica los profesionales, que son los que están mirando todos los días lo que sucede en cada uno de esos lugares y mejoran, corrigen u ordenan conforme la situación de cada uno de los distritos", concluyó el titular de la cartera de Seguridad.

Entre los temas que se trataron en la reunión, estuvo la propuesta de continuar con las reuniones para coordinar el trabajo de las fuerzas federales con los municipios y la provincia de Buenos Aires; que el comando esté en línea con el 911 provincial y la elaboración de un mapa con las zonas más conflictivas.

Asimismo, también se habló de aumentar la presencialidad de los uniformados en el territorio.

En el encuentro, además de los ministros participaron los secretarios de Seguridad de los Municipios de la zona Noroeste: Tigre, San Fernando, San Isidro, Vicente López, San Martín, Tres de Febrero, Morón, Ituzaingó, Hurlingham, Merlo, Moreno, San Miguel, José C. Paz y Malvinas Argentinas.

Y también los de las zonas de La Plata, Berisso, Ensenada, Berazategui, Florencio Varela, Presidente Perón, San Vicente y Cañuelas.

Luego de varias horas de reunión entre ambos funcionarios, Berni sostuvo: "La situación social no es la mejor. No soy de los que se esconden". Además, remarcó que en el encuentro se conversó sobre "la fuerte decisión de apoyar con recursos la Provincia" tanto en el sentido humano como también en relación al financiamiento.

A pesar de que se trata de un avance importante para el tema inseguridad, Berni señaló que "con cien mil gendarmes más no se resuelve el problema" y que la provincia necesita "ir a fondo", según consignó NA.

"Necesitamos un refuerzo de recursos humanos, pero sobre todo que los sectores del estado se dejen de mirar a costado y hagan lo que les compete", remarcó el ministro provincial.

La reunión entre Aníbal Fernández y Sergio Berni se llevó a cabo a una semana del crimen del colectivero Daniel Barrientos, caso que derivó en una serie de conflictos por la falta seguridad.

Ante este panorama, se reforzaron los controles en el transporte público del Conurbano, con el patrullaje de Gendarmería y, a su vez, se oficializó la compra de más cámaras de seguridad para los colectivos.