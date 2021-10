"Anibaladas": las 5 frases más polémicas de Aníbal Fernández

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, fue nuevamente protagonista de críticas en medios, redes sociales y dentro del espectro político por declaraciones polémicas hacia Nik, luego de dar a conocer el colegio al que asisten sus hijas. Sin embargo, no es la primera vez que una frase del funcionario kirchnerista genera fuertes reacciones. A continuación, un repaso de las cinco más recordadas.

"La inseguridad es una sensación"

Una de las frases más cuestionadas y por las que él mismo salió a reconocer que se equivocó fue cuando era Ministro del Interior de Néstor Kirchner, en 2006, y dijo que "la inseguridad es una sensación". "La sensación está y no se cambia con discursos; se cambia con hechos. Mi preocupación no está en cambiar la cabeza del hombre que siente la sensación o la mujer que siente la sensación, en la calle, con una palabra; yo no soy quién para curar de palabra. Yo sé que la sensación está porque no vivo dentro de un tupperware", fue la frase completa.

La justificación de Aníbal Fernández por el tuit a Nik: “Él vive agraviándonos y nadie le dice nada"

Fernández reconoció ser víctima de esa frase ante cada hecho de inseguridad, incluso cuando fue víctima de un asalto en donde le robaron su camioneta. "Si soy un pelotudo, me tengo que joder por pelotudo", manifestó, aunque aclaró que muchos medios tergiversaron su frase: "Todo estaba dirigido a decir que no hay hechos de inseguridad. Y es mentira, los hay, me tocó a mí en esta circunstancia y hay que callarse la boca y hacerse el que no pasó nada".

Argentina tiene menos pobres que Alemania

En 2015, como Jefe de Gabinete de Cristina Kirchner, Aníbal afirmó en declaraciones radiales que la Argentina tenía un 5% de pobres, y lo comparó con el 20% que anunciaba Alemania. Fernández había dicho que "países como Alemania no la están pasando bien, y aunque no lo quieran creer, tiene un 20% de pobreza estructural. No hay que ser un genio ni un espía alemán, hay que buscarlo en los datos que ellos mismos publican".

Cuando le preguntaron si la Argentina "tenía menos pobreza" que Alemania, Fernández respondió sin inmutarse: "Y sí, aunque no te guste y te cueste aceptar. Es cuestión de meterse a la base de ellos".

Aníbal Fernández, de la "sensación de inseguridad" a entrar al Gabinete para conducir Seguridad

Comparación de Vidal con Barreda

Ya en 2019 y en vísperas de las elecciones presidenciales en las que ganó Alberto Fernández, Aníbal decidió apuntar contra la entonces gobernadora bonaerense, contra quien había perdido las elecciones en 2015, recordando el spot en donde Vidal preguntaba "¿Con quién dejarías a tus hijos: con María Eugenia Vidal o con Aníbal Fernández?". Allí, no tuvo peor decisión que comparar a la entonces gobernadora con el femicida Ricardo Barreda, que mató en 1992 a su esposa, sus hijas y su suegra.

"Se acuerdan de que (Vidal) tenía una publicidad que decía '¿Con quién dejarías a tus hijos: con María Eugenia Vidal o con Aníbal Fernández?'. ¿Yo sabás a quién no se los confío? ¡A ella! Después veo con el resto, por ahí se lo dejó a [Ricardo] Barreda, a ella no", tuiteó.

La frase le costó no sólo críticas de la oposición en plena campaña sino cuestionamientos desde su propio espacio, de que quedó afuera en los primeros nombres que designó en 2019 el Presidente. Dos años después, volvió a recuperar el protagonismo.

¿"Cagar a palos" a Fabiola Yáñez por la fiesta de Olivos?

Hace tan solo un par de meses, Aníbal Fernández ya había tenido un exabrupto al querer justificar la fiesta en Olivos por el cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yañez, en 2020, durante una cuarentena estricta.

Aníbal Fernández persiste en demostrar que Alemania es más pobre que Argentina

"Si ella realizó un cumpleaños en contravención de las normas sanitarias es un problema que no atañe a la función pública. Listo, se terminó. No hay otra cosa. La complicación la quieren poner porque la señora hizo una comida, que puede ser criticable", dijo y planteó: "¿Qué va a hacer el marido, como en la Edad Media, 1.200 años atrás, llegar y cagarla a palos porque cometió un error de esas características? ¿Cómo se resuelve? Llega el marido a la casa, la mujer organizó un cumpleaños y el marido la lleva a la habitación y le pega dos piñas porque cometió el error".

Y siguió: "Fabiola no integra la función pública. Se equivocó y bueno... sepan disculpar. Ustedes quieren hacer de esto una cosa fenomenal y no deja de ser algo que hizo la mujer del Presidente que él no lo va resolver como hacía millones de años con una sanción hogareña. Los guapos que esperaban a las minas abajo del farol murieron en el 900", agregó Aníbal Fernández. Nuevamente, gran parte del colectivo feminista y de todo tipo de espacios políticos salieron a cuestionar los dichos.

La escuela de las hijas de Nik

La última declaración polémica fue este domingo 10 de octubre, cuando decidió responder un tuit al dibujante Cristian Dzwonik, mejor conocido como Nik con un mensaje en el que daba a conocer la escuela a la que iban sus hijas.

Aníbal Fernández dijo que le dejaría su hijos a Barreda antes que a Vidal y lo repudiaron

El fuerte cruce entre el titular de la cartera de Seguridad y el historietista comenzó cuando éste último criticó en redes sociales el plan impulsado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof para otorgar “viajes de egresados gratis” a 220 mil alumnos de escuelas de la provincia.

El pasado viernes, Nik tuiteó: “Regalar heladeras, garrafas, viajes de egresados, planes, platita, lo que sea, lo que venga. Qué triste no escuchar nunca la palabra TRABAJO, ESFUERZO, FUTURO, PORVENIR. Los va a volver a derrotar la DIGNIDAD del pueblo”.

Ante los dichos, dos días después, Fernández replicó: “Muchos colegios y escuelas de la CABA reciben subsidios del estado y está bien. Por ejemplo, la escuela/colegio Ort. ¿La conocés? Sí que la conocés, ¿O querés que te haga un dibujito? Excelente escuela, lo garantizo. Repito: ¿la conocés?”, en alusión a la escuela porteña donde estudian las hijas de Nik.

Este martes decidió pedir disculpas por su frase, aunque aseguró que no fue ninguna amenaza. Algunos propios como Leandro Santoro y el Jefe de Gabinete Juan Manzur salieron a cuestionarlo.

JD / CP