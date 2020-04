Caló negocia quitas en sueldos para evitar despidos por 120 días

El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Antonio Caló, salió este jueves 16 de abril a aclarar que no “está contagiado de coronavirus”, un trascendido que había circulado en las últimas horas tras conocerse que estuvo en contacto con un secretario de su gremio, quien fue internado tras dar positivo de Covid-19. “No estoy contagiado. Mañana me tiene que salir el hisopado. No tengo coronavirus”, expresó en declaraciones radiales.

El dirigente se refirió también a la situación del sector en el marco de la pandemia. “Estamos tratando de arreglar esta grave situación que está atravesando el sector. Estamos conversando a ver cómo transitammos este difícil momento. Los compañeros que tienen trabajo, cuando se levante la cuarentena van a trabajar al cien por cien. Y los compañeros que tienen trabajo y los han suspendido tendrán garantizado un salario al 70 por ciento”, expresó. En este sentido, recalcó: “Ayer acordamos con los empresarios que cuando se reactive la situación por 120 días no va a haber despidos. El que trabaja, va a cobrar al cien por cien, el que está suspendido va a su casa y va a cobrar el 70 por ciento”.

Según detalló el sitio La Política On Line, Caló dio el primer paso en la CGT para aceptar suspensiones y recortes de sueldo mientras las fábricas estén cerradas, a cambio de la preservación de los puestos de trabajo. De acuerdo a este portal, la UOM se reunirá con las cámaras empresariales para negociar los esquemas de suspensiones de trabajadores, en contrapartida ya aceptó cobrar el 70% de los salarios básicos y todos los adicionales como el presentismo en aquellas actividades no esenciales para preservar las nóminas y no abultar más las cifras de los 45 mil puestos de trabajo perdidos desde el comienzo de la cuarentena.

La aclaración del gremialista se dio luego de que se supiera que un dirigente de la UOM tiene coronavirus. Se trata del ex diputado Francisco Abel Furlán, a quien le confirmaron a través de un hisopado que tiene Covid-19. Ahora se encuentra internado en la clínica del gremio en la ciudad de Campana. A raíz de esta noticia, toda la cúpula de los metalúrgicos entró en cuarentena preventiva. Caló está incluido en ese aislamiento.

"Estuve con Furlán hace ocho días. No tenía nada en ese momento, después se sintió mal y le positivo. Los dirigentes que estuvimos con él estamos en cuarentena", argumentó este jueves Caló en declaraciones a Radio Continental. Furlán y dirigente se habían encontrado la semana pasada. Y a su vez Caló mantuvo varias reuniones con los jefes de la CGT. Según averiguó PERFIL, los metalúrgicos ya se hicieron el test del hisopado, y ahora están a la espera de los resultados. Desde la CGT aclararon que en las reuniones sindicales se suele respetar la distancia física que previene el contagio. Por ese motivo, el resto de los cegetistas por ahora no se hizo la prueba de Covid-19. "Ayer habló con él y está muy bien, está internado en el sanatorio e Campana, está haciendo los 14 días como corresponde", sostuvo el líder de la UOM.

AB/MC