Armamento, soldados y tanques de guerra: las impactantes imágenes halladas en el teléfono del piloto iraní

Tras el examen del Samsung SM­A5160 de Gholamreza Ghasemi, el piloto del avión Emtrasur retenido en el aeropuerto de Ezeiza desde el 8 de junio, se detectaron en su interior fotos vinculadas con la Guardia Revolucionaria iraní y las Fuerzas Quds. También se hallaron imágenes de soldados, misiles, armas, tanques de guerra e uniformes con el logo de la organización terrorista.

Además de las fotos, la imagen 11 del documento analizado reproduce un “decreto de misión”, que contiene 6 instrucciones a modo de mandato que despertaron el interés de la investigación: 1) NO PERMITAS QUE TU REVOLUCION SE DESIDENTIFIQUE, 2) NO OLVIDES LA MEMORIA DEL IMAM, 3) LOS REACCIONARIOS NO DEBEN LLEGAR AL PODER (REACCIONARIO=OCCIDENTALIZADO), 4) DESENMASCARAR LAS MENTIRAS Y GUERRA PSICOLÓGICA DEL ENEMIGO, 5) UTILIZAR EL CAPITAL DE LA FE DEL PUEBLO PARA PRODUCIR OBRAS DE JUSTICIA, 6) AGRADECIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS DE LA REVOLUCION.

Avión venezolano-iraní: sobreseyeron a 14 de los 19 tripulantes y dos negaron vínculos con el terrorismo

El teléfono del comandante iraní fue secuestrado en la habitación 304 del hotel de Canning, donde se alojaron los tripulantes mientras avanza la investigación.

También se identificó en el dispositivo una foto que correspondería a Ayatolla Jomeini, un líder religioso y dirigente político iraní fallecido en 1989. En distintas carpetas del aparato aparecieron imágenes de misiles, soldados, armamento y tanques de guerra, así como una bandera con la consigna “muerte a Israel”. Si bien esta información ya había circulado, todavía no se habían dado a conocer las comprometedoras fotos.

Los hallazgos recientes concuerdan con un informe previo del FBI, publicado a mitad de junio, en el cual se denunciaba el nexo de Ghasemi con el Consejo de Administración de Fars Air Qeshm, una aerolínea de su país sancionada por Estados Unidos: “Fars Air Qeshm opera vuelos de carga bajo cobertura civil para la Fuerza Quds y el IRGC, y los utiliza para contrabandear armas y equipos sensibles de Irán a Siria, entre otras cosas. Esta actividad es parte de los esfuerzos de Irán para establecer presencia militar en todo el mundo”.

Gholamreza Ghasemi, el piloto del avión Emtrasur.

En su indagatoria ante el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, Ghasemi negó la semana pasada ser accionista de dicha compañía y presentó documentación para respaldar su defensa.

El organismo internacional también había advertido que el piloto estaba involucrado de manera directa con la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria Iraní (IRGC-QF) y con Hezbollah, las organizaciones terroristas acusadas en Argentina del ataque a la embajada israelí y la AMIA.

Otra de las imágenes del celular de Ghasemi expone una captura satelital del aeropuerto Internacional de Damasco, en Siria. “En la misma se encuentran tres delimitaciones en el área militar. Esta imagen figura dentro de la carpeta de TRASH de la galería de fotos de la memoria SD del celular con última fecha de modificación 11/06/2022″, explica el informe incorporado al expediente judicial.

Estados Unidos "respaldó" la investigación sobre el avión venezolano y continuará retenido en Ezeiza

Los videos de Ghasemi

En cuanto a los videos examinados, la investigación dio con una secuencia donde se observa al ex Comandante de las Fuerzas Quds, Qasem Soleimani.

También identificaron videos de tanques de guerra, desfiles militares, soldados, combates, bombardeos, un listado que se complementa con la transmisión audiovisual de un discurso de Soleimani.

La situación procesal del piloto y la amenaza

Ghasemi espera por la definición de su situación procesal. Esto significa que el juez que lo indagó deberá determinar si procesarlo, sobreseerlo o dictarle la falta de mérito.

En el celular del piloto se encontró el día de ayer un violento mensaje, cuyo contenido fue reproducido por Infobae: “Si molestan avisá y los matamos a todos (…) hacemos un genocidio”. La amenaza fue formulada por otro piloto iraní que participó del viaje a Paraguay, en mayo de este año. La conversación habría ocurrido el domingo 12 de junio, momentos antes del allanamiento que ordenó secuestrar todos los teléfonos.

CA/ED