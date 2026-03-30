El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se pronunció en una conferencia de prensa tras el fallo favorable para Argentina en el marco de la expropiación de YPF de parte de la Justicia de Estados Unidos, aclarando que el caso "nada tiene que ver con el gobierno actual" y que el fallo fue "inesperado".

"Es una historia de 15 años y nada tiene que ver con el gobierno actual, ni con su tendencia o ideología", sostuvo en diálogo con la prensa y remarcó: "Durante la década de los '90 se produjo una serie de privatizaciones a empresas públicas, algunas de ellas estratégicas para la Argentina, y que el resultado de las privatizaciones hechas a las apuradas, hechas mal y con resultados desastrosos, fue una calamidad para la Argentina".

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