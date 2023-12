Banderas argentinas y carteles a mano, el color de los manifestantes en apoyo a Milei

Antes del alba, empezaron a acercarse al Congreso simpatizantes del presidente electo Javier Milei para participar del acto de asunción. El líder libertario se transformará en el ciudadano número 50 en asumir la presidencia. El acto está previsto que comience a las 11:30, cuando se inicie la Asamblea Legislativa que tomará juramento al nuevo mandatario.

Militantes libertarios le hicieron una "ceremonia velatoria" al Banco Central

Banderas argentinas, gorras negras con letras doradas con el apoyo de “las fuerzas del cielo”, remeras o banderas con la insignia de La Libertad Avanza (LLA) son algunos de los distintivos que llevaban los ciudadanos que se acercaron al Congreso en medio de un gran operativo de seguridad.

Ejército de Regimiento de Patricios a caballo que escoltará a Javier Milei

Militante del Partido Libertario de Tierra del Fuego que viajó para el acto de asunción

A las 11:30 se dará comienzo al acto donde la Asamblea Legislativa recibirá a la fórmula Javier Milei y Victoria Villarruel. Luego como indica el protocolo ceremonial, el presidente saliente, Alberto Fernández, deberá entregarle al líder libertario los atributos de mando.

EN VIVO | Asume Javier Milei: el cronograma completo de las ceremonias de este domingo

Luego de la jura, Milei, ya en rol de presidente, saldrá a las escalinatas del Congreso para pronunciar su primer discurso como mandatario. A continuación, se trasladará a la Casa Rosada en un auto descapotable por la Avenida de Mayo, una tradición que no se repetía desde la asunción de Fernando De la Rúa.

Según indica el cronograma, a partir de las 14, y acompañado por la designada canciller Diana Mondino, recibirá el saludo de los mandatarios, representantes y delegaciones extranjeras e invitados especiales. Cerca de las 17:30 el presidente en funciones tomará juramento a los ministros que lo acompañarán en la gestión.

Por el acto de jura el perímetro comprendido por la Plaza de los Dos Congresos-Plaza a Plaza de Mayo entre entre las avenidas Paseo Colón, Leandro N. Alem, Corrientes, las calles Sarandí y Ayacucho y la Avenida Belgrano, sufrirá cortes de tránsito hasta las 14. Siendo el radio cercano a la Casa Rosada el operativo de tránsito se extenderá hasta el fin de la jura de ministros.

Iván es un migrante chileno que vive en el país desde 1979. Aunque reconoció no haber votado a Milei en la primera elección, al llegar las elecciones presidenciales no dudó y se volcó al líder libertario. Con respecto al futuro argentino, cree que lo que viene puede ser un "terremoto", “pero es necesario”. Este militante se dedica al comercio de electrónica, afirmó que no cree que la apertura impositiva a las importaciones le afecte “porque el 70% de lo que vende viene de afuera”.

Alba con un vestido imponente de color celeste vino desde la localidad bonaerense de San Vicente. Según sus propias palabras “no pertenece a ningún espacio político”. Ante la consulta por el incremento de la temperatura para el día de hoy, la mujer señaló que piensa quedarse “hasta que no de más”. Alba, junto a una amiga que le hace el aguante, propuso abrir una caja de ahorro para juntar plata y ayudar al país.

Daniel, seguidor de Javier Milei desde la primera hora, participó de las marchas antivacunas durante la pandemia del COVID. Es profesor de música y tiene un proyecto para que se dé más música en las escuelas primarias de la provincia de Buenos Aires.

