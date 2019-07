Beatriz Sarlo: "Alberto Fernández piensa que las pruebas acumuladas contra Cristina a ella no la tocan"

Beatriz Sarlo analizó la actualidad política a diez días de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), y se refirió a varios temas que ocupan la agenda de la actualidad. Por un lado, consideró que vivimos un momento de “borramiento de las ideas políticas”, en el que no hay intercambio de ideas y donde abundan las “encuestas y acusaciones”.

La ensayista y escritora fue consultada en una entrevista en LN+ por el candidato a Presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, quien opinó que “cree en la honestidad de Cristina (Kirchner)". Sarlo manifestó que “le consta” que el exjefe de Gabinete piensa que las pruebas acumuladas contra la expresidenta no la involucran en ninguna presunta maniobra de corrupción.

“Lo que dice (Alberto Fernández) es que el Presidente no es responsable de todo lo que sucede en la Administración pública. Parece poco verosímil. Me consta que Alberto Fernández piensa que las pruebas acumuladas contra Cristina a ella no la tocan”, sostuvo. En ese marco, además, opinó sobre la causa de los cuadernos de las coimas y cómo la “grieta” incluso se manifiesta en dicha causa judicial. "Es un ataque de gran vileza a una prueba que debe haber costado mucho construir", expresó respecto de quienes llaman a los “cuadernos” como “fotocopias”.

Beatriz Sarlo: "Cristina se deja arrastrar por el impulso, sabe que no tenía que decir 'cuchuflito'"

En palabras de la autora, esto se explica porque en la actualidad política “no hay principios que rijan el intercambio de ideas”, y lo ilustró con una frase: “De un lado se gritan ‘son todos corruptos’ y del otro lado gritan 'no existen pruebas’”, dijo. Ese agotamiento del debate, opinó, lleva a un “borramiento de las ideas políticas”, algo que también relaciona con la abundancia de sondeos de opinión en los medios de comunicación.

“Las encuestas tiene una relevancia acá que no tienen en otra parte del mundo. Da para pensar qué alianza hay entre entre encuestador y medios de comunicación, porque los medios renuncian a la noticia política”, analizó la escritora. En esa línea, dijo que en términos de acusaciones políticas entre el oficialismo y la oposición, no ve “de ninguna manera” un escenario de intento de desestabilización. “Es un fantasma que agitan aquellos que no supieron gobernar o quienes han fracasado en sus promesas y por lo tanto temen un resultado electoral adverso”, evaluó, y pidió que el periodismo “no se sume a la palabra que el político ofendido dice del político que lo ofende”, para no contribuir a que se dejen de debatir ideas.

Kicillof se diferenció de Aníbal Fernández: "No quiero campaña sucia ni agresiones"

Respecto de la frase desafortunada de Aníbal Fernández, quien comparó a la gobernadora María Eugenia Vidal con el femicida Ricardo Barreda, la intelectual expuso: “Mi opinión es que (Aníbal Fernández) perdió capacidad irónica, aparte de lo lamentable de la frase. Hace 10 años no lo hubiera dicho. Perdió la capacidad de hacer un buen chiste, es malo ideológicamente”, consideró.

En cuanto al escenario electoral de las Primarias, la columnista sostuvo que dará su apoyo a Roberto Lavagna en las PASO y aseguró que ante un eventual ballotage votaría en blanco. Pese a eso, "Es una situación triste la del votante en blanco que no encuentra una alternativa y no se ve representado”, opinó.

A.G./F.F.