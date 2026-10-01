Bombo o motosierra: con qué espacios políticos se sienten más cercanos los argentinos rumbo a 2027

La cercanía con los principales espacios políticos aparece repartida entre distintas opciones, según una encuesta nacional realizada por La Sastrería (Timernam-Malagoli) y Tres Punto Zero que también indagó en las identidades partidarias y en las distintas expresiones que conviven dentro de Fuerza Patria.

La primera pregunta del relevamiento apuntó directamente a conocer con qué espacio político se sienten más cercanos los encuestados. La Libertad Avanza fue mencionada por el 27,8%, mientras que Fuerza Patria alcanzó el 27,3%.

Entre el resto de las opciones, el Frente de Izquierda registró el 5,4% y el PRO, el 5,2%. Más atrás quedaron el radicalismo opositor a Javier Milei, con 2,1%, y el radicalismo cercano a Milei, con 1,4%.

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La Coalición Cívica obtuvo el 0,9% y Provincias Unidas, el 0,6%.

La encuesta también registró un 27,2% que respondió que no se siente cercano a ninguno de los espacios políticos propuestos. Otro 2,1% manifestó no saber.

Encuesta: Milei y el peronismo, frente a un escenario cada vez más polarizado

Dentro de Fuerza Patria, ¿con cuál se identifica más?

El estudio realizó una segunda pregunta exclusivamente entre quienes previamente habían señalado sentirse cercanos a Fuerza Patria. Allí se puso el foco en las distintas expresiones que integran el espacio.

El 51% respondió que se identifica más con Unidad Ciudadana de Cristina Kirchner, mientras que el 42,8% eligió al Movimiento Derecho al Futuro de Axel Kicillof.

Dentro de este universo, el 0,5% respondió que no se identifica con ninguna de las alternativas y el 5,7% manifestó no saber.

Mileísmo, peronismo y kirchnerismo: cómo se definen los encuestados

La tercera pregunta abordó la identidad política de los entrevistados, con opciones que incluyen tanto identificaciones partidarias como posiciones de rechazo.

El 25% se definió como mileísta, mientras que el 21,2% se identificó como peronista. En paralelo, el 24,1% respondió que no se reconoce en ninguna de las identidades planteadas.

El 12,4% se definió como kirchnerista. Entre quienes se identificaron a partir de una posición de rechazo, el 6,3% eligió anti-mileísta, el 4,8% anti-kirchnerista y el 3,9% anti-peronista. El 2,3% respondió que no sabe.

Ficha técnica: El relevamiento Clima Sociopolítico 2026 se realizó entre el 7 y el 14 de septiembre de 2026, con alcance nacional y una muestra de 1.000 casos. El estudio utilizó un cuestionario semiestructurado mediante el sistema CAWI y tomó como universo a personas de 16 años o más residentes en hogares particulares con acceso a internet desde una computadora o teléfono móvil inteligente. Los datos fueron ponderados según sexo, edad y nivel educativo. El nivel de confianza informado es del 95%, con un error muestral de ±3,1%.