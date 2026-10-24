Patricia Bullrich se mostró abrazada a Javier Milei: "Noche de ideas y de libertad"

La senadora Patricia Bullrich compartió este sábado una foto abrazada al presidente Javier Milei, en un gesto que fue leído como una señal de acercamiento después de días de tensiones dentro de La Libertad Avanza. El Presidente replicó la publicación en su cuenta de X y ayudó a amplificar la imagen de unidad.

Las fotos corresponden a la cena anual de la Fundación Faro, realizada el viernes por la noche en el Yacht Club Argentino, en Puerto Madero. “Una noche de ideas y de libertad en Fundación Faro con el Presidente Javier Milei”, escribió la jefa del bloque libertario en el Senado junto a tres imágenes: en la primera aparece abrazada al mandatario; en las otras dos, conversando con el ministro de Economía, Luis Caputo, y con el asesor presidencial Santiago Caputo.

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El video que encendió las especulaciones

El posteo contrastó con el que Bullrich había difundido pocas horas antes. El viernes, la senadora publicó un video de 28 segundos con imágenes del Congreso, del recinto del Senado y de su despacho, acompañado por una versión instrumental de “Es un secreto”, del dúo puertorriqueño Plan B. El texto que lo acompañaba tampoco pasó inadvertido: “Patricia sabe de la fuerza de los argentinos. Patricia conoce Argentina”.

La elección de la canción fue interpretada como un guiño a una posible candidatura propia, sobre todo después de que la exministra de Seguridad afirmara recientemente que está preparada para ser presidenta, aunque aclaró que debe esperar su momento. Mientras el video estaba centrado exclusivamente en su figura, las fotos del sábado la mostraron cerca de los principales integrantes del Gobierno.

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Entre la autonomía y el alineamiento

La secuencia admite dos lecturas. Por un lado, Bullrich mantiene abierta la discusión sobre su futuro y busca construir una identidad propia; por el otro, exhibe su pertenencia al proyecto libertario y evita que sus movimientos sean leídos como un desafío directo al Presidente.

Patricia Bullrich, Santiago Caputo y Luis Caputo

El contraste también se vio durante la propia cena. Cuando Milei cargó contra los periodistas que cubrieron la causa $LIBRA y afirmó que sus críticos “se tienen que quemar en la hoguera”, Bullrich evitó sumarse a los aplausos de otros funcionarios, y una de sus aliadas en el Congreso, la diputada Silvana Giudici, se despegó públicamente de esos dichos.

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La disputa por los lugares de poder rumbo a 2027 sigue abierta. Dentro del oficialismo circula la posibilidad de una fórmula compartida entre Milei y Bullrich, aunque todavía no hay definiciones. Mientras tanto, la senadora combina gestos de autonomía con señales de alineamiento, una estrategia que le permite conservar protagonismo sin forzar una ruptura con la Casa Rosada.

IC/ff