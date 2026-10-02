Cambios en Capital Humano: renunció Claudia Testa en Trabajo y se suma al récord de salidas del Gobierno

La subsecretaria de Relaciones del Trabajo, Claudia Testa, renunció este viernes 2 a su cargo en el Gobierno de Javier Milei. La funcionaria presentó una carta en la que formalizó su “renuncia indeclinable” y dejó así su puesto como número dos del secretario de Trabajo, Julio Cordero, dentro del Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello.

La salida de Testa se suma a la extensa lista de funcionarios que dejaron la gestión de Javier Milei desde diciembre de 2023. Al 1 de octubre de 2026, el Gobierno acumula más de 274 renuncias y despidos, una cifra que ya supera el récord registrado durante la administración de Alberto Fernández y convierte a la gestión libertaria en la de mayor recambio de funcionarios desde el regreso de la democracia.

Su salida se produce en un área central de la gestión, ya que la Subsecretaría de Relaciones del Trabajo interviene en negociaciones colectivas, conflictos laborales y acuerdos salariales entre empresas y sindicatos. Testa había participado, entre otras actividades recientes, de las reuniones del Consejo del Salario en representación del Gobierno.

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Mariano Mauro Sartoris

La salida de Testa tendrá un reemplazo inmediato. Mariano Sartoris será el nuevo subsecretario de Relaciones del Trabajo, según se informó. El abogado se desempeñaba hasta ahora como subsecretario Legal del Ministerio de Capital Humano y anteriormente había ocupado el cargo de subsecretario administrativo en la Secretaría de Trabajo.

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Sartoris llegó al Gobierno junto con Pettovello al comienzo de la gestión y es considerado un funcionario de confianza de la ministra de Capital Humano. Su designación implica un cambio en la conducción de una de las áreas que mantienen contacto directo con empresarios y organizaciones sindicales.

Quién es Claudia Testa y cuál fue su recorrido en Trabajo

Testa había llegado a la administración nacional desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde se desempeñó como directora general de Relaciones del Trabajo. Antes de su paso por la gestión porteña también había trabajado en el sector privado y formado parte del equipo de abogados de la UOCRA.

Su llegada a la Nación se produjo a fines de 2024 y fue formalizada mediante el Decreto 31/2025, que estableció su designación como subsecretaria de Relaciones del Trabajo a partir del 10 de diciembre de 2024.

Durante su gestión, Testa tuvo participación en las negociaciones salariales y la homologación de acuerdos laborales, además de intervenir en conflictos entre empresas y trabajadores. En agosto pasado representó al Ejecutivo en una reunión del Consejo del Salario junto con dirigentes de la CGT, las dos CTA y representantes empresarios.

Sandra Petovello

Incluso pocos días antes de su salida, la funcionaria continuaba con actividad dentro de la Secretaría de Trabajo. El 29 de septiembre recibió a exempleados de Flybondi que reclamaban por indemnizaciones, salarios adeudados y despidos, y que habían pedido la intervención del Gobierno frente a la situación laboral de la empresa.

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Sobre los motivos de su salida existen distintas versiones. Mientras que LA NACION informó que Testa presentó una renuncia indeclinable, Infobae señaló que Pettovello decidió desplazarla en el marco de una “reestructuración administrativa”. Fuentes oficiales citadas por ese medio negaron que el cambio implicara un cuestionamiento a la funcionaria y lo vincularon con una reorganización del Ministerio.

Con el desembarco de Sartoris, la Secretaría de Trabajo volverá a modificar su esquema de conducción en un área que viene atravesando distintos cambios desde el inicio de la gestión libertaria. El nuevo funcionario tendrá entre sus principales responsabilidades el vínculo con sindicatos, empresas y negociaciones colectivas.

RG/MSS