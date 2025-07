Candidaturas libertarias en la provincia: desfile de nombres para cada sección electoral

El miércoles 9 se formalizó la Alianza La Libertad Avanza, el acuerdo electoral que selló el oficialismo con el PRO para competir en la provincia. Un instante después de que terminara el anuncio, comenzó la etapa de negociación de candidaturas, que deberán definirse el 19 de julio. En el desfile de posibles candidatos se cuelan operaciones para inflar, medir o quemar a los dirigentes en carrera. Por ahora, repiten en el espacio, “todo está en veremos”.

Entre los nombres que circulan se mencionan dirigentes alineados a Sebastián Pareja; referentes que responden a Santiago Caputo, uno de los adversarios internos del armador; bullrichistas que quieren hacer valer la lealtad temprana de Patricia Bullrich hacia Javier Milei; y a macristas que aseguran haber puesto su estructura a disposición del Gobierno.

En on, todos repiten lo mismo: no se trata de lugares ni de cargos, sino de una gesta patriótica. En off, la mayoría desliza opciones. Como sucede cada dos años, los bonaerenses renovarán la mitad de las bancas de ambas cámaras, por lo que votarán por 46 diputados y 23 senadores. Ese día, además, se elegirán autoridades locales como concejales y consejeros escolares. Hay muchos cargos para completar, pero también muchos interesados.

Los nombres de las secciones más intensas

En la mesa de decisiones de la Alianza La Libertad Avanza se sientan la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el armador bonaerense del oficialismo, Sebastián Pareja; los diputados del PRO Cristian Ritondo -el presidente del partido en la provincia- y Diego Santilli; y el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro. De ahora en adelante, el grupo mantendrá reuniones prácticamente a diario para definir cómo se repartirán los lugares en las listas.

Ritondo y Pareja tienen sus oficinas separadas por dos cuadras y el contacto es permanente. Al menos por ahora, la decisión sobre qué porcentaje de candidatos pondrá el PRO será un asunto que se defina distrito por distrito.

En la primera sección electoral, una de las más pobladas, Diego Santilli es uno de los dirigentes que suena como posible candidato. Al parecer, el diputado nacional no estaría dispuesto y en su entorno aseguran que nadie se lo propuso. Con miras a participar de las elecciones nacionales de octubre, hay quienes insisten en que su mención es una “operación”.

La otra opción en la primera es el bullrichista Diego Valenzuela. El intendente de Tres de Febrero fue uno de los primeros en blanquear su giro libertario y siempre se mantuvo en sintonía con Bullrich, su jefa política. El dirigente se mantiene en silencio. El nivel de filtración de información no confirmada llega al punto de que mientras algunos miembros de la nueva alianza lo dan por cerrado, otros lo descartan de cuajo y aseguran que Pareja lo resiste.

La primera sección electoral contiene al municipio de San Miguel, tierra de Agustín Romo, uno de los jóvenes caputistas cercanos a Milei, y de los hermanos De la Torre, aliados de La Libertad Avanza. En Moreno hay otro personaje menos conocido para el mainstream, pero cuyo nombre se coló en las peleas entre Karina-Menem-Pareja contra Santiago Caputo: Ramón “Nene” Vera. Dirigente territorial de la “vieja escuela”, en las últimas horas comenzó a publicarse que tiene la intención de meter a su hija en las listas.

Los candidatos con más chances

La tercera fue la que se llevó toda la atención luego del frustrado anuncio de Cristina Kirchner. La posibilidad de que la exvice fuera candidata y la dimensión de la sección, que contiene a localidades como La Matanza, obligó a los libertarios a buscar a su mejor opción.

Hasta el momento, el único nombre en el que coinciden dirigentes de diferentes líneas es el de Nahuel Sotelo, el secretario de Culto y Civilización. El joven es integrante de Las Fuerzas del Cielo y del círculo de Caputo, y mantiene un buen vínculo con Pareja. El funcionario, que suele repetir que estará donde le pida el Presidente, no hizo declaraciones públicas al respecto.

La Libertad Avanza se impuso y liderará un frente con el PRO, pero los intendentes amarillos desconfían

A pesar de que Sotelo es defendido por distintos sectores, no es el único. Hay dirigentes territoriales ignotos, que responden a Pareja, que también están interesados en competir. La tercera también es la sección de Leila Gianni, quien trabaja desde hace meses para construirse como candidata. Hay quienes deslizan que la dirigente podría ser una opción en caso de que el peronismo le baje el pulgar a Verónica Magario, aunque la mayoría la imaginan en el Concejo Deliberante de La Matanza.

Interior de PBA

En la cuarta sección, compuesta por el interior productivo de la provincia, se dan por cerrado algunos nombres, como el de Gonzalo Cabezas, subsecretario del Ministerio del Interior o la concejal de General Villegas, Analía Balaudo. Esa es la intención, al menos, del ala libertaria de la nueva alianza y deberán esperar a los dirigentes que provengan del PRO.

En el “parejismo” dudan acerca de cuáles serán los pedidos de los “Caputo boys”, pero no parecen estar dispuestos a ceder demasiado. En la segunda, por ejemplo, en algún momento se barajó el nombre de Lucas Luna, conocido en redes como Sagaz. Sin embargo, en LLA no parecen estar muy convencidos y piensan en Analía Corvino, de San Pedro; Iván Pérez Morelli, de Salto; y Ana Clara Petroccini, de Carmen de Areco. También en esta sección, están sujetos a quienes lleguen desde el macrismo.

Desde el PRO insisten en que no pidieron nada a cambio, pero confían en que Guillermo Montenegro, el actual intendente de General Pueyrredón, será el elegido como candidato a senador.

En un escenario todavía incierto, con negociaciones que avanzan a paso variable y nombres que entran y salen de las listas, la nueva alianza entre La Libertad Avanza y el PRO enfrenta el desafío de ordenar sus internas. En el camino, cada cual atiende su juego.