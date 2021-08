Vizzotti, sobre la reunión en Olivos: "Fue un error, pero no una conducta sostenida del Presidente"

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, se refirió al escándalo por el festejo del cumple de la primera dama, Fabiola Yáñez, junto al presidente Alberto Fernández, el 14 de julio del 2020, en Olivos, cuando había restricciones estrictas para las reuniones sociales. "Es un error, pero no fue una conducta sostenida del Presidente", manifestó.

En declaraciones a Radio Con Vos, la titular de la cartera sanitaria cuestionó la aparición de las fotos en tiempos de campaña electoral, aunque reconoció que hubo un "error" por el cual se pidió disculpas.

"Me parece que es una especulación política que aparezcan las fotos en Olivos con el Presidente justo antes de las elecciones. El Presidente ha demostrado compromiso desde el primer caso una preocupación por la salud y cuidado de los argentinos. Él y su compañera aceptaron el error y pidieron disculpas. No podemos detenernos en eso", consideró.

Y agregó que entiende el enojo de la sociedad y por eso se pidió disculpas: "El razonamiento de que hizo una fiesta mientras nadie podía despedir a sus seres queridos no lo comparto, fue un error que no debería haber sucedido, pero no es que él no haya cuidado a su población. Tomó medidas económicas, sociales, la campaña de vacunación, hay que mirar todo. Cada persona que se sintió molesta o defraudada tiene razón, por eso se pidió disculpas".

Ante la consulta del periodista Ernesto Tenembaum sobre si la decisión de que vuelva el fútbol con público en medio de la irrupción de la variante delta de coronavirus no era una medida electoral, Vizzotti aseguró que "de ninguna manera es una medida electoral, es una medida sanitaria que siempre se habló. Es una fecha de eliminatorias que es un buen momento para hacer una prueba piloto para evaluar cómo seguir en el torneo argentino, es algo que se va a ir monitoreando".

Además, destacó que ya no tiene el mismo peso la cantidad de contagios sino la cantidad de ocupación de camas en terapia intensiva. "Septiembre es un buen momento para pensar en aperturas, siempre lo dijimos, teniendo en cuenta el avance de la campaña de vacunación y la salida del invierno. Los indicadores cambiaron: no tiene tanto peso el número de casos sino la ocupación de camas de terapia intensiva y la tensión del sistema de salud. Las medidas que se implementaron para retrasar el ingreso de la variante delta fueron exitosas".

No obstante, la ministra advirtió que "si hay un crecimiento de internados por Covid-19, la medida será nuevamente suspender algunas actividades. No deberíamos entrar en alarma con un buen plan de vacunación ni tener que suspender algún evento masivo".

Y ratificó: "Con el criterio de que hay medidas electorales, no podríamos hacer nada hasta el 15 de noviembre. El Ministerio de Salud ha sido ajeno a cualquier contienda electoral. La idea es mantener esa vía. Van 13 semanas de descenso de casos, van 11 semanas de descenso en número de muertes. ¿No podemos hacer nada hasta después de las elecciones?".

Por otro lado, Vizzotti argumentó que no es lo mismo tener circulación comunitaria de la variante delta que tenerla como predominante: "La variante delta no es predominante gracias a las medidas, a los controles en las provincias y al esfuerzo de la gente. No es lo mismo tener circulación comunitaria que tener la variante predominante".

En esa línea, precisó que no esperan tener que anunciar nuevas medidas restrictivas, aunque no descartó tener que volver a aplicar algunas medidas focalizadas durante 9 días: "Esperamos que las coberturas de vacunación, con una aceleración importante en las segundas dosis, haga que no tengamos una disparada de internaciones en terapia intensiva y no tener que tomar nuevas medidas restrictivas. Y si hubiera que volver a tomar esas medidas, serían focalizadas, transitorias y leves. No se cerraría todo, se disminuiría el aforo, se suspenderían eventos masivos por nueve días. Me parece que es algo entendible para la sociedad, es en beneficio de todos. Empezaron a bajar los casos en invierno, mucha gente no esperaba esto".

Pfizer, Sputnik y los dichos de Eduardo López

Sobre la demora en la llegada de la vacuna Pfizer a la Argentina, Vizzotti aseguró que se trató de un problema de marco legal, no de una decisión del gobierno argentino: "Cuando Pfizer hizo una oferta en julio por 13 millones de dosis no sabíamos si la vacuna iba a ser eficaz, pero tuvimos un marco legal que lo impidió, no es que la Argentina no quiso, y a partir de ahí se empezó a trabajar para ver ese problema del marco legal. Ayer anunciamos que tenemos la logística que solicita Pfizer para la entrega de las dosis. Antes no se pudo hacer porque no era posible el marco legal, no porque la Argentina no quiso".

Respecto de las demoras en la segunda dosis de la vacuna rusa Sputnik V, expresó que "la Sputnik es la única vacuna cuyas dosis son distintas. El resto no tiene esta dificultad, por eso con Sputnik hubo más dificultades con la segunda dosis".

En otro orden, se refirió a los dichos del infectólogo asesor del gobierno, Eduardo López, que habló de tener millones de vacunas en heladeras y un fracaso del plan de vacunación: "Hablamos con Eduardo López, le explicamos que no hay vacunas varadas en heladeras, no hay fracaso en el plan de vacunación, hay una logística para llegar a cada provincia".

Por último, le consultaron cuándo veía posible dejar de usar barbijos, y respondió: "Los países que han eliminado el uso de barbijos han tenido que retroceder. Hay que ir de a poco, se está reactivando el turismo, los eventos masivos".

