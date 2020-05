Caserio no le perdonó las críticas a Lousteau y a Bullrich: "Son parte de un gobierno que reventó el país"

Los cuestionamientos de los senadores Martín Lousteau y Esteban Bullrich sobre el funcionamiento de la Comisión de Presupuesto y Hacienda enfurecieron al presidente del área, Carlos Caserio. Ambos referentes de la oposición exigieron que, a la hora de debatir el proyectos sobre exención del impuesto a las Ganancias para trabajadores esenciales, se trabaje con "números y costos" y no con "expresiones de deseos". "Ustedes son parte de un gobierno que ha reventado al país", retrucó el cordobés.

La exención del impuesto a las Ganancias busca alcanzar a los haberes percibidos en concepto de guardias obligatorias y horas extras, concerniente al trabajo que exceda las tareas habituales, que comprende a profesionales, técnicos, auxiliares (incluidos los de gastronomía, maestranza y limpieza) y personal operativo de los sistemas de salud pública y privada; el personal de las Fuerzas Armadas; las fuerzas de seguridad; de la actividad migratoria; de la actividad aduanera; bomberos, y trabajadores de recolección de residuos domiciliarios o patogénicos.

Si bien el oficialismo logró el dictamen favorable, los senadores de Juntos por el Cambio criticaron la falta de datos sobre el impacto económico de la norma en medio de la crisis por el coronavirus, el funcionamiento telemático de la Cámara e, incluso, reclamaron incorporar otras actividades no contempladas en el proyecto.

"Podemos trabajar mejor y la virtualidad no es la excusa para no trabajar bien. Si lo que piensa es que excluir a los que menos ganan está bien, yo sigo pensando que es profundamente desigual", lanzó Lousteau y agregó: "Discutamos con algún número. En todas las reuniones de esta comisión deberíamos poder estimar costos en esta comisión".

A su turno, Bullrich reclamó "trabajar con más seriedad. Siendo esta la Comisión de Presupuesto, tenemos que trajabar con datos ciertos, no como una expresión de deseos. Más allá de entender las necesidades que tenemos, debemos ser responsables en cuanto a traer los proyectos con algún número, alguna idea".

Fue entonces cuando el presidente de la comisión tomó la palabra y calificó de "poco serio" el "planteo de que esta comisión no esté trabajando con seriedad", y agregó: "Lousteau me tiene acostumbrado, porque de un u otro modo él tiene siempre criterios variables, de acuerdo a las situaciones, que muchas veces no coinciden ni siquiera con su marco ideológico o su pensamiento político. Pero Bullrich es vicepresidente (de la comisión). Si no estaba de acuerdo me hubiera hecho un llamado telefónico para hacerme críticas directas, o proponerme cosas".

"Ustedes son parte de un gobierno que ha reventado al país, que ha dejado a la Argentina en esta situación ante pandemia; después vino la pandemia y nos terminó de dejar en una situación patética. Muchas críticas fueron arteras. Yo pregunto: cuando el Gobierno anterior nos enterró y nos puso de rodillas tomando la mayor deuda histórica, que todo el mundo sabía que no se podía pagar -este año deberíamos pagar 56 mil millones de dólares-, ¿se le preguntó a la Oficina de Presupuesto qué pensaba?", preguntó Caserio visiblemente enojado.

El debate terminó en un tenso cruce entre Caserio y Lousteau por la toma de la palabra. El líder de Evolución lo acusó en varias oportunidades de "irrespetuoso" por no darle el espacio a la respuesta, a lo que el cordobés contestó: "Usted va a hablar cuando yo lo considere, soy el presidente de esta comisión".

Tras las idas y vueltas, el economista cerró: "Pido disculpas por el tono utilizado antes. Lo cortés no quita lo valiente. Ninguno de nosotros dijo que usted trabajaba bien o mal, sino que podía trabajar mejor".

