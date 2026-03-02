Casación confirmó la condena del hombre que intentó robar la camioneta de Rosatti en la puerta de Tribunales

Por unanimidad, la sala III de la Cámara de Casación Penal confirmó la condena a cuatro años de prisión a Damián Berreut, un hombre que intentó abrir la camioneta del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, en la puerta de los tribunales y frente a agentes policiales, en el marco de lo que la fiscalía describió como un contexto de “hostigamiento y presiones”.

El 30 de mayo de 2024, alrededor de las 13.40, Berruet logró abrir la camioneta Toyota Hilux SW4 blanca propiedad de Rosatti -que también es titular del Consejo de la Magistratura- que se encontraba estacionada sobre la calle Uruguay al 500, en uno de los laterales del Palacio de Tribunales. La secuencia fue advertida por la custodia de la Policía Federal asignada a la Corte.

El efectivo se acercó a Berruet y vio que, en sus manos, portaba un elemento punzante con el que intentaba forzar la cerradura. Cuando intentó reducirlo e identificarlo, el imputado lo amenazó con el objeto que portaba y se dio a la fuga por la calle Uruguay, hasta que fue detenido por dos efectivos de la Comisaría ubicada en Lavalle y Paraná.

Identidad falsa

Cuando lo detuvieron Berreut dijo que se llamaba Franco Daniel Molina, lo que luego se constató que era falso. Tenía en su poder un handy -adaptado para funcionar como inhibidor de señal-, un destornillador de unos 30 centímetros y una llave tipo Allen. Se comprobó que tenía antecedentes por delitos contra la propiedad y resistencia a la autoridad. Berreut también cursa un proceso por tentativa de homicidio contra una ex pareja.

El año pasado durante el juicio oral contra Berreut, el fiscal Diego Luciani advirtió que el episodio debía ser leído en un contexto de “hostigamiento y asedio” que Rosatti -siempre según Luciani- viene sufriendo desde 2019. Entre los episodios contra el presidente de la Corte, el fiscal mencionó intentos de hackeo a su celular, el juicio político contra los integrantes del Máximo Tribunal y las pintadas contra el magistrado tras la condena a Cristina Fernández de Kirchner. “El objetivo era Rosatti”, sostuvo Luciani.

El fiscal Luciani, según señalaron fuentes judiciales a PERFIL, subrayó que en su indagatoria el acusado confesó que buscaba un celular. Lo consideró un “acto fallido”.

Aunque la fiscalía había pedido cinco años de prisión, por los antecedentes del acusado y por una orden de captura que pesaba sobre él por violencia de género, el juez Néstor Costabel, a cargo del debate, lo condenó a cuatro años por considerarlo “autor penalmente responsable del delito de robo en grado de tentativa doblemente agravado por haber hecho uso de un instrumento similar a una ganzúa y por tratarse de un vehículo que se encontraba en la vía pública”.

El juez Diego Barroetaveña, en un voto que acompañaron sus colegas Carlos Mahiques y Juan Carlos Gemignani, consideró que las pruebas recolectadas permiten contextualizar que “Berruet realizó la maniobra ilícita con el previo conocimiento de tratarse de un vehículo automotor perteneciente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuestión fácilmente detectable por el lugar donde se encontraba el mismo estacionado, y tal circunstancia confiere a su obrar una especial gravedad institucional, en tanto revela una conciencia clara del ataque a uno de los pilares fundamentales del sistema republicano, conforme lo fundamentó la acusación pública”.

La causa llegó a Casación porque la defensa de Berreut apeló la condena en primera instancia, con el argumento de que fue un robo al voleo y no hubo un plan conspirativo. Sin embargo, la Sala III de la Cámara de Casación rechazó los argumentos y subrayó que “la culpabilidad por el hecho resultó acorde a la gravedad” del hecho.