Qué hay detrás de la queja de Kicillof por los countries: el 25% no está registrado en ARBA

Casas, extensiones, piletas, quinchos y hasta countries completos figuran como baldíos sin declarar. De los casi 900 barrios cerrados en la provincia de Buenos Aires, el 25 por ciento no está registrado ni tributa según sus características. Mientras se espera el desalojo de la toma de tierras de Guernica, el Gobernador Axel Kicillof abrió la polémica sobre estas urbanizaciones con irregularidades.

En el territorio bonaerense hay 871 countries de los cuales 568 están registrados formalmente. Sin embargo, hay otros 230 que no están declarados de acuerdo a sus edificaciones.

La mayoría de los barrios privados del territorio bonaerense se encuentran en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Allí están el 82,9 % de estos emprendimientos que tiene a Pilar (137), Tigre (80) y Escobar (42) al tope del ranking de municipios con más urbanizaciones cerradas.

El uso del suelo es un tema que merece ser abordardo con seriedad.

¿Cuál es el monto que la Provincia deja de recaudar por las irregularidades en su valuación? Según los números que hace la administración de Axel Kicillof, se perderían unos $1500 millones anuales, un 8% de la recaudación de la Agencia de Recaudación bonaerense (ARBA) sobre el impuesto inmobiliario edificado que en 2019 recaudó $19.337 millones.

Además de los 230 barrios que no están registrados ni tributan según sus características, existen en la actualidad 73 emprendimientos que pagan impuestos como “tierras en desarrollo”. Se trata de barrios cerrados que están sin concluir y, en vez de tributar como baldío, lo hacen en forma proporcional a su nivel de construcción. Esto permite que barrios cerrados que no tienen completo su trámite de inscripción no paguen impuestos por una tierra valuada como “no country” y abone una suma similar a estos.

El fin de semana, Kicillof aseguró en una entrevista a Télam que "la mayoría de los barrios privados y countries no están habilitados, entonces no pagan impuestos", por lo que "son prácticamente ocupaciones de tierra". Estas declaraciones en medio de la toma de tierras de Guernica generaron críticas de representantes de desarrolladores y dirigentes opositores.

Hoy, lunes 26 de octubre, Kicillof cuestionó estas voces por tener ganas "de convertir” sus declaraciones “en algo malo, generando miedo y temor" y volvió a explicar que en el territorio bonaerense "hay muchos barrios privados que por deficiencia de la propia provincia no están regularizados”.

Sobre la toma de tierras de Guernica y las irregularidades en barrios privados, el director de ARBA, Cristian Girard dijo: “La analogía se da porque estamos hablando del uso de la tierra y de la formalización del uso de la tierra. No porque se consideren intrusos a quienes viven en los countries. Tenemos por delante la oportunidad de discutir un tema tan importante como es el uso del suelo y desarrollo de las ciudades y terminamos discutiendo absurdamente si Kicillof dijo que hay que tomar tierras y está en contra de la propiedad privada. No tiene nada que ver con lo que estamos haciendo, que es tratar de regularizar la situación de los barrios cerrados y de toda la propiedad de la tierra en la provincia”.

En referencia a la pérdida de $ 1.500 millones, el Girard detalló que desde ARBA se realizan inspecciones oculares presenciales sobre esas urbanizaciones cerradas, luego se les cursan notificaciones e intimaciones, y "ahí avanza el trámite, que muchas veces termina judicializado porque los desarrolladores eligen no pagar".

Al respecto, Girard dijo que la fiscalización satelital también permite al organismo recaudador detectar metros cuadrados construidos no declarados. "Ahí tenemos unos 200 millones de pesos de evasión de metros no declarados ante ARBA. Sobre eso, notificamos, determinamos de oficio y se va poniendo en regla. Vamos avanzando, pero todavía falta", aseguró.