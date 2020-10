Cafiero le respondió a Bullrich: "No hay funcionarios del gobierno involucrados en usurpaciones de tierras"

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, salió a responderle con dureza a la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quien había acusado al gobierno de tener funcionarios involucrados en usurpaciones de tierra en todo el país.

Cafiero manifestó que "no hay ningún funcionario de este gobierno involucrado en ninguna usurpación", y le pidió "responsabilidad" a la oposición, citando el tuit de la exministra de Seguridad de la Nación.

Luis Miguel Etchevehere acusó al Gobierno de apoyar la "usurpación de tierras"

"Les pedimos a la oposición responsabilidad. No hay ningún funcionario de este gobierno involucrado en ninguna usurpación", escribió anoche el jefe de Gabinete en su cuenta oficial de Twitter.

Y agregó que "mentir y difundir noticias falsas atenta contra la solución pacífica de estos conflictos".

Le pedimos a la oposición responsabilidad. No hay ningún funcionario de este gobierno involucrado en ninguna usurpación.



Mentir y difundir noticias falsas atenta contra la solución pacífica de estos conflictos. https://t.co/9ynkeXn4A5 — Santiago Cafiero (@SantiCafiero) October 26, 2020

Bullrich había tuiteado que la usurpación es "un delito" y le pidió al presidente Alberto Fernández que frenara a funcionarios de su gobierno que estaban, según su versión, detrás de dicho acto delictivo.

Presidente, la usurpación de tierras es un delito, y hay funcionarios de su gobierno involucrados en estos hechos. La situación se repite en todo el país, cada vez con más violencia. Es su responsabilidad frenar esta insensatez, está llevando a la sociedad al límite. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 26, 2020

"Presidente, la usurpación de tierras es un delito, y hay funcionarios de su gobierno involucrados en estos hechos. La situación se repite en todo el país, cada vez con más violencia. Es su responsabilidad frenar esta insensatez, está llevando a la sociedad al límite", había publicado Bullrich en su Twitter.

Previamente, el titular del bloque del PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, había acusado al dirigente social Juan Grabois de estar detrás de la toma del municipio bonaerense de Olavarría.

Por su parte, Juan Grabois desmintió estar vinculado a esa toma de tierras y aseguró que él no tiene ningún cargo en el gobierno, a pesar de integrar el Frente Patria Grande, que conforma al espacio oficialista.

Movilizaciones contra la toma de tierras y acusaciones contra Juan Grabois

Asimismo, Grabois forma parte de los abogados que defienden a Dolores Etchevehere en la disputa con sus hermanos, entre los cuales está el ex ministro de Agroindustria del macrismo, Luis Etchevehere, por un campo en Entre Ríos. El ex funcionario denuncia también usurpación de tierras, aunque la Justicia no ha resuelto aún que se tratara de una toma de tierras.

En el mismo marco es que sucedieron tomas en Guernica, que se suman a las disputas de hace años de los Mapuches en el sur argentino. Sin embargo, aún no se ha detectado la presencia formal de funcionarios del gobierno detrás de esas disputas.

