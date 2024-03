Causa Cupón PBI: el Gobierno se apresta a apelar el fallo en contra por 1.300 millones de euros

El gobierno creó un "Fideicomiso Especial de la República Argentina–2024" en Nueva York, con el que se podrá constituir una garantía por 337 millones de dólares para apelar un fallo en contra, ya que el Estado argentino fue condenado en estrados ingleses por la manipulación de las estadísticas del Indec durante la época de la presidencia de Cristina Kirchner. La sentencia total es de 1.500 millones de dólares y la iniciativa gubernamental se oficializó por medio del decreto 277/2024.

El impacto de la manipulación de los datos del crecimiento de Argentina resultó en una menor rentabilidad para los cupones atados al PBI, emitidos junto a los bonos en la reestructuración 2005 de la deuda y atados al crecimiento de la economía local. La República Argentina apeló la decisión, pero para hacerlo tiene que cumplir con una serie de requisitos, entre ellos la creación del fideicomiso para depositar allí los 337 millones de dólares como garantía y, si no cumple con los requisitos antes del 5 de abril, pierde el derecho de apelación.

Forma parte de la causa "Palladian Partners L.P. and ors v The Republic of Argentina and anor (FL-2019-000010)", que inició un grupo de tenedores y por la cual el juez Picken declaró al Estado argentino responsable de un pago de más de 1.300 millones de euros en virtud de los Valores Negociables, y ordenó publicar "una aproximación del PBI en año de precios base 1993 desde 2014 hasta 2034 para aplicar la interpretación de los Demandantes sobre las condiciones de pago de los Valores Negociables".

El gobierno de Alberto Fernández solicitó a la Corte de Apelación de Inglaterra y Gales permiso para apelar la orden de juez

El 30 de junio de 2023, el gobierno de Alberto Fernández solicitó a la Corte de Apelación de Inglaterra y Gales permiso para apelar la orden de juez Picken y, el 18 de enero de este año, el juez Phillips concedió dicho permiso para apelar, pero emitió una condición solicitada por los demandantes. Pidieron que la República Argentina pague en efectivo la condición en custodia en una cuenta remunerada para que el Fiduciario de los Valores Negociables lo retenga hasta que se resuelva la apelación de Argentina.

Además, solicitaron que Argentina proporcione una garantía en una forma alternativa (como una carta de crédito Standby), sujeta a que los demandantes y el Fiduciario de los Valores Negociables acuerden dicha modalidad alternativa o, en ausencia de dicho acuerdo, a que la corte lo ordene".

Que son los "cupones PBI" por los que demandaron al país

Estos instrumentos de inversión fueron otorgados en el año 2005 durante el gobierno de Néstor Kirchner y mientras se negociaba la deuda en defaut con el FMI desde el 2001. Dicho ofrecimiento correspondió al canje de bonos por nuevos títulos que la administración kirchnerista llevó adelante con Roberto Lavagna al frente del Ministerio de Economía, donde se incorporaba una quita del 65% del valor. Como "zanahoria", se ofrecía a los tenedores un premio en el caso de que el país creciera por encima de su tasa promedio.

"La idea era hacer más llevadera la pérdida para esos tenedores: pierden hoy, pero si a la economía del país le va bien, compartirán los frutos de ese crecimiento", lo resumió en su libro "Los tres kirchnerismos" el exministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. Sin embargo, lo que denunciaron los cuatro fondos es que en el año 2013 los datos ofrecidos sobre el crecimiento del PBI fueron falseados.

Argentina expresó su "grave preocupación" por el bloqueo de Maduro a la candidata opositora en Venezuela

En 2014, el entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, dijo que el crecimiento económico del país fue del 3%, ubicándolo por debajo de la cláusula de 3,2% que obligaba a pagar el "cupón PBI". Sin embargo, el Indec había dicho que la cifra era 4,9%. Por entonces, la institución estadística se encontraba devaluada para la opinión pública, acusada de retocar las cifras de la realidad.

Hay un dato clave para entender el tema: la decisión de Kicillof de tomar como base para calcular el crecimiento el año 2013, algo que con la antigua metodología del Indec retrocedía hasta 1993. Por caso, los cupones entregados en 2005 estaban supeditados a esa fórmula de los años 90. El entonces titular del Palacio de Hacienda decidió modificar los cálculos.

Si bien en el 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri, se afirmó que la cifra de crecimiento del 2013 fue de 2,4%, los fondos reclamaron los pagos de su cupón y la justicia británica les dio la razón.

ML/ED