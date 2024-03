Comienza el juicio a Guillermo Moreno por presunta manipulación de datos del Indec

El ex secretario de comercio Interior Guillermo Moreno, volverá esta semana a sentarse en el banquillo de los acusados, para responder a las acusaciones por la presunta manipulación de los datos de inflación del Instituto de Estadísticas y Censos (Indec) durante el último tramo del mandato de Nestor Kirchner.

El juicio que empezará el próximo miércoles en los tribunales de Comodoro Py, estará encabezado por el Tribunal Oral Federal Número 2, mismo que condenó a Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión por administración fraudulenta en la causa “Obra Pública”, pero con otra integración.

El inicio del debate se da en medio de nuevos cuestionamientos al organismo estatal y a su titular, Marcos Lavagna, luego que el líder camionero Pablo Moyano pusiera en duda esta semana la veracidad de los datos de la inflación del mes de febrero, que fue de 13,2%. Ante ello, el propio Presidente Javier Milei salió a respaldar a Lavagna diciendo que está haciendo un trabajo extraordinario.

Junto a Moreno también serán juzgadas la ex directora de Índices de Precio de Consumo, Beatriz Paglieri junto a las ex funcionarias del INDEC Licia Filia y Celeste Cámpora Avellaneda. Todas estan acusadas de los delitos de abuso de autoridad, violación de secretos, destrucción de registros y documentos y falsedad ideológica de documentos públicos como coautora y participes primarias respectivamente.

Durante la instrucción, el Fiscal Carlos Stornelli dio por probado que “Moreno abusó de su autoridad para designar personas de su confianza en el INDEC y así, poder controlar el Índice de Precios al Consumidor y obtener un coeficiente de evolución de la inflación más bajo que el esperable”.

El expediente se inició hace 17 años a raíz de una denuncia de los entonces senadores Gerardo Morales y Ernesto Sanz. Moreno fue indagado por el juez Rodolfo Canicoba Corral a quien le negó la acusación y posteriormente terminó sobreseído. Sin embargo la Camara federal Porteña revirtió esa decisión y lo procesó.

El proceso que llevarán adelante los magistrados Néstor Costabel, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini tendrá una particularidad y es que el ex presidente Alberto Fernandez, quien durante el mandato de Néstor Kirchner fue Jefe de Gabinete, será uno de los 64 testigos admitidos por el tribunal que incluye a Gerardo Morales, la ex directora del IPC, Graciela Bevacqua y la ex ministra de Economía Felisa Miceli.

Si bien no se determinó qué día declarará el ex Jefe de Estado, su testimonio puede ser desestimado durante el proceso. De atestiguar, Fernández podría ser interrogado nuevamente por el Fiscal Diego Luciani a quien cruzó cuando declaró en el marco del expediente por el redireccionamiento de la obra pública en la provincia de Santa Cruz a favor de Lázaro Báez.

Moreno será asistido por el abogado Alejandro Rúa. Con este juicio que se realizará los días miércoles y jueves, el antiguo funcionario podría sumar su tercera condena o su segunda absolución.

En 2017 el Tribunal Oral Número 8 dispuso la pena de 2 años y medio de prisión por el delito de peculado luego de haber empleado fondos públicos para la compra del cotillón con la leyenda “Clarín Miente”. Cinco años más tarde el mismo tribunal lo condenó por amenazas coactivas en una asamblea de 2010 de Papel Prensa. Por último, fue exonerado en una causa por coacción agravada e intimidación tras irrumpir en una asamblea del grupo Clarín en 2013.