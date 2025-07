El proceso de reforma de la Constitución de Santa Fe quedó en un segundo plano este martes tras el insólito cruce entre la diputada provincial Amalia Granata y la directora de Economía Social del gobierno santafesino, Celeste Ruiz Díaz. La discusión se trasladó a las redes sociales, donde ambas dirigentes se lanzaron reproches personales, referencias al pasado mediático de Granata y comentarios subidos de tono.

El eje del conflicto fue la postura crítica de Granata hacia la convocatoria de la Convención Constituyente, a la que calificó como “circense” y vinculó directamente con un supuesto interés del gobernador Maximiliano Pullaro por habilitar su reelección.

Durante el inicio formal de la Convención Constituyente, Granata sostuvo ante medios provinciales que "todo es muy apurado porque el señor caprichoso del gobernador quiere su reelección". La legisladora también advirtió que "no se le puede dar todo el poder al Ejecutivo" y planteó: "¿Qué pasa cuando llegue una persona con ínfulas de dictador?".

La diputada de Somos Vida aseguró que si la Convención "se convierte en un circo", se retirará del proceso. "Hoy es todo muy circense", repitió, reiterando su rechazo a los tiempos de la reforma.

“Esto no es LAM ni Intrusos”

Las declaraciones no pasaron desapercibidas para Celeste Ruiz Díaz, directora de Economía Social de Pullaro, quien cuestionó duramente a Granata por su estilo. "La Convención Constituyente es cosa seria. Allí se define el futuro de las próximas generaciones. Me da vergüenza ajena Amalia Granata. Le queda enorme ese lugar. Que alguien le avise que está en la Convención, no en Intrusos ni LAM", escribió en su cuenta de X.

La funcionaria también replicó su mensaje en Instagram, donde escribió: "Amalia, esto es la Convención Constituyente, no es LAM".

Réplicas personales y agravios

Granata respondió con un mensaje que intensificó el tono del cruce. "Lo que da vergüenza es tu foto de perfil ofreciendo tus tetotas. Estás más para el Maipo que para el Ministerio de Desarrollo Social. Cuando quieras te llevo a LAM porque morís de ganas", publicó la legisladora.

Ruiz Díaz no tardó en contestar: "Te agradezco Amalita. Por suerte, las que tenemos cerebro no necesitamos publicitar con qué famoso dormimos ni mostrar la cola para salir en la tele. Y sí, mis tetotas son mías, y originales".

Lejos de calmar las aguas, Granata volvió a publicar una frase cargada de insinuaciones. "Si me acostaría con los 'sugar daddy' que te acostás vos (según tus compañeros) por cargos, tampoco los haría públicos. Te hubiese encantado...", lanzó, en una referencia directa al rol de Ruiz Díaz dentro del Ejecutivo santafesino.

Aunque el episodio comenzó como un intercambio político en el marco del debate constitucional, la escalada verbal convirtió el cruce en una pelea personal que expone las tensiones dentro de la escena política santafesina.

DCQ / Gi