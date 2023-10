Cuenta regresiva para el segundo debate presidencial: costos y despliegue de seguridad

Los candidatos a la Presidencia se reencontrarán esta noche en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, donde se realizará la segunda instancia del debate presidencial. No habrá mayores cambios en comparación a la manera en la que se organizó el evento en Santiago del Estero aunque las autoridades confirmaron que habrá mayor cobertura mediática e invitados.

Según informó la Cámara Nacional Electoral (CNE), a cargo de la organización, la producción la producción del debate costó $164.500.000. Con esa cifra se cubrieron los gastos para la primera y la segunda instancia -la del 1 de octubre y la de esta noche-. En caso de que haya balotaje, habrá un tercer debate entre los dos candidatos y se sumarán $70.500.000.

El presupuesto destinado al debate se estableció en mayo. La Cámara Nacional Electoral firmó un acuerdo de colaboración con la Cámara Argentina de Productoras de Televisión (CAPIT) y todos los contratos y licitaciones fueron publicados en un apartado denominado "transparencia" en la web de la CNE.

“Los debates pueden influir en el 1,5% de quienes votan y ese número hoy cotiza alto”

Santiago del Estero y Buenos Aires: similitudes y diferencias

El 1 de octubre, en el Centro de Convenciones Forum de Santiago del Estero, hubo 400 acreditaciones a la prensa y 400 invitados. Además, trabajaron en la organización más de 100 personas de la CNE, de CAPIT, de la Universidad de Santiago del Estero y del Forum.

En la segunda instancia, que se realizará en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, no habrá mayores cambios. La logística y los detalles de la organización fueron puestos a prueba el 1 de octubre y esta noche se espera replicar el trabajo. La única diferencia entre las dos instancias será la cantidad de gente: para el debate de esta noche habrá 600 acreditados de prensa y un número de invitados. También se requirió más personal y para esta oportunidad se movilizaron 300 personas.

Todo lo que hay que saber del segundo debate presidencial en la UBA

El cupo para ingresar al estudio desde el cual se transmite el debate es limitado y los candidatos tienen que presentar su lista de invitados con anterioridad. En Santiago del Estero el cupo por cada uno era de 25 y en Buenos Aires será de 30.

Sobre cómo fue el vínculo entre la CNE y los equipos de campaña, desde el organismo subrayaron la buena predisposición por parte de todos partidos políticos": "Se trabajó de manera ordenada y sin mayores sobresaltos. Como preveé la ley, ellos son quienes deben llegar a un acuerdo para que luego el reglamento que consensuaron quede firme. Si no llegaban a ponerse de acuerdo era la Cámara la que debía tomar definiciones. Pero no hizo falta. No hubo ningún problema ni entre ellos ni con nosotros. Todo fue sorteado antes de la primera instancia del debate así que para la segunda se llega con todo bastante más ágil. No se espera ninguna sorpresa y no se va a hacer ningún cambio. En caso de que haya un balotaje, ahí sí vamos a tener que hacer cambios porque va a ser otro el reglamento", aseguraron a PERFIL.

Debate presidencial y seguridad: la participación de todas las fuerzas

El Comando General Electoral es un organismo que está a cargo de coordinar y ejecutar las medidas de seguridad que establece el Código Electoral Nacional. En las elecciones, por ejemplo, es el que supervisa la custodia y el despliegue de las urnas.

Este es el ente que tiene a su cargo la seguridad de las dos instancias de debate presidencial en conjunto con la Policía Federal Argentina (PFA), la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la Policía de la Ciudad (en Santiago del Estero fue con policía provincial). "La PSA puso a disposición los arcos que suenan cuando uno pasa por abajo o las cintas para escanear -como las de los aeropuertos-", contaron a PERFIL desde la CNE.

gl / ds