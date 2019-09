La candidata a vicepresidenta por el Frente de Todos, Cristina Kirchner, retomó este sábado 21 de septiembre la campaña electoral con una visita al partido bonaerense de La Matanza, en el marco de una nueva presentación de su libro "Sinceramente". El acto tuvo lugar en el Salón de las Américas de la Universidad Nacional de La Matanza, ubicada en la localidad de San Justo, donde la ex mandataria estuvo acompañada por el candidato a gobernador bonaerense Axel Kicillof y su vice, Verónica Magario, intendenta de ese distrito.

Allí, una de sus frases más picantes apuntó contra el poder legislativo y el desempeño del oficialismo a la hora de impulsar el funcionamiento del Parlamento. "Ellos, que vinieron en nombre de las instituciones, las avasallaron todas", afirmó la exmandataria durante su discurso, y aseveró: "El Congreso no funciona, no hay sesiones". Sin embargo, un análisis del sitio el Parlamentario mostraría que la actividad en los recintos entre el segundo mandato de CFK y este de Macri "no habría sido muy distinta".

El dato, publicado por el periodista José Angel Di Mauro, compara la vez que la expresidenta quedó en minoría en ambas cámaras, tras la derrota de 2009. "A partir de ese resultado el kirchnerismo apuró el debate de todas las leyes que necesitaba -incluida la de Medios-, preparándose para cuando perdiera la mayoría a fin de año", expresa. Según sus cálculos, a lo largo de 2010, la Cámara baja sesionó 17 veces y el Senado 20, a lo largo del año. Y en su segundo año en minoría, ya en tiempo electoral, fue peor: apenas 9 sesiones en la Cámara baja y 18 en el Senado.

Además, el periodista consigna que el promedio de sesiones entre ese tiempo de minoría en ambas cámaras fue, durante el kirchnerismo 32 sesiones anuales, mientras que en los tres primeros años de Cambiemos en el poder de 36 sesiones. En este marco, si se comparan las gestiones completas, el macrismo tuvo en sus primeros tres años de gestión 110 sesiones en ambas cámaras: 56 en Diputados y 54 en el Senado. El Frente para la Victoria, en tanto, realizó, en el período 2012-2014, 8 sesiones más que en similar período de la era Cambiemos, a razón de 52 sesiones en la Cámara baja y 66 en la Alta.

En lo que va de 2019, el Congreso sancionó la menor cantidad de leyes desde 2012

En 2015, año de elecciones presidenciales, la actividad en los recintos habría sido la misma tanto en el último año del kirchnerismo en el poder como en el actual del macrismo: 12 sesiones en ambas cámaras en 2015 y 12 este 2019. Por último, durante el último año del segundo mandato de Cristina, hubo a esta altura del año 5 sesiones en Diputados y 7 en el Senado. Este 2019, hasta ahora, hubo 6 en cada una de las cámaras. Esto significaría que existió la misma morosidad legislativa en ambos casos.