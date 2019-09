Cristina Kirchner en La Matanza: "El Congreso no se abre, no hay sesiones"

Luego de un nuevo viaje a Cuba para visitar a su hija Florencia Kirchner, la candidata a vicepresidenta por el Frente de Todos, Cristina Kirchner, retoma este sábado 21 de septiembre la campaña electoral con una visita al partido bonaerense de La Matanza, en el marco de una nueva presentación de su libro "Sinceramente".

El acto tiene lugar en el Salón de las Américas de la Universidad Nacional de La Matanza, ubicada en la localidad de San Justo, donde la ex mandataria estará acompañada por el candidato a gobernador bonaerense Axel Kicillof y su vice, Verónica Magario, intendenta de ese distrito.

Está siendo entrevistada, como suele suceder, por Marcelo Figueras ante una multitud fuera del edificio donde es acto principal.

La reaparición de la senadora nacional, que regresó el último jueves de Cuba, donde visitó nuevamente a su hija, Florencia, se dará pocas horas después de que el juez federal Claudio Bonadio la enviara a juicio oral por la llamada "causa de los cuadernos".

Según trascendió, la compañera de fórmula de Alberto Fernández tiene agendado visitas a la provincia de Salta el 28 de septiembre y a El Calafate, el 14 de octubre, siempre con la presentación de su libro "Sinceramente" como asunto oficial de la convocatoria, en tanto que el 17 de octubre se prevé que asista a un acto por el Día de la Lealtad en La Pampa.

La hija de la expresidenta se encuentra en Cuba afrontando un tratamiento por sus enfermedades. Además, Florencia enfrenta un complejo panorama judicial. Está en el banquillo en la causa Hotesur, empresa que fue adquirida en 2008 por Néstor Kirchner. La empresa administra los hoteles de Cristina y su familia, incluido el Alto Calafate, el hotel que utilizó Lázaro Báez para una maniobra de alquiler de habitaciones. La hija de la expresidenta también enfrenta el juicio oral por el caso Los Sauces, que investiga una serie de negociados inmobiliarios a través de los cuales se habrían lavado activos.

La última vez que Cristina habló públicamente de su hija fue el 31 de agosto en La Plata, durante la presentación de su libro: "Lo que le pasa a Florencia es muy duro porque, después de lo de su padre, ahora tiene todo esto y yo me siento responsable", confesó a punto de quebrarse. Y agregó: "Yo no era tan cercana a la gente. Después de lo de Néstor, cambié. Me daban cariño, rosarios, y sacaba la fuerza de ellos".

