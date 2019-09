De Cuba a La Matanza: Cristina Kirchner vuelve al país para seguir la campaña "Sinceramente"

Cristina Fernández de Kirchner sigue esta semana en la Habana, Cuba, a donde viajó para acompañar en su tratamiento médico a su hija Florencia Kirchner. La exmandataria había partido el miércoles pasado y tenía planeado regresar al país el 14 de septiembre, pero arribará al país el jueves 19 de septiembre. Según trascendió, se quedará en la tierra caribeña unos días más ya que, por la campaña, iba a estar un tiempo sin ver su hija, que sufre una fuerte depresión.

El sábado 21 se espera que la senadora vuelva a mostrarse en público durante un encuentro en la Universidad de La Matanza, en San Justo, donde presentará su libro Sinceramente. Compartirá el escenario con el candidato a gobernador, Axel Kicillof; la intendenta local y aspirante a vicegobernadora Verónica Magario; y su antecesor, Fernando Espinoza. Los organizadores prevén una concurrencia de entre 20 mil personas y 60 mil personas en las inmediaciones, y por eso estarían analizando poner pantallas por fuera del Salón de las Américas, donde se llevará a cabo el acto.

Por qué viajó Cristina Kirchner a ver a su hija, Florencia

La salud de Florencia. Según pudo saber PERFIL, el tratamiento de Florencia en Cuba no brinda mejoras, sino todo lo contrario. A tal punto que la joven pasa por una fuerte depresión y la situación estaría empeorando con el correr de las semanas. Si bien desde el entorno de la candidata a vice señalaron que el viaje estaba programado, estaba previsto que este fin de semana Cristina presente su libro en La Matanza. La fecha fue reprogramada por la decisión de volver a Cuba. Se estima que volverá el lunes.

La joven enfrenta un complejo panorama judicial. Está en el banquillo en la causa Hotesur, empresa que fue adquirida en 2008 por Néstor Kirchner. La empresa administra los hoteles de Cristina y su familia, incluido el Alto Calafate, el hotel que utilizó Lázaro Báez para una maniobra de alquiler de habitaciones. La hija del ex matrimonio presidencial también enfrenta el juicio oral por el caso Los Sauces, que investiga una serie de negociados inmobiliarios a través de los cuales se habrían lavado activos.

Cristina Kirchner extiende su estadía en Cuba para acompañar a su hija Florencia

El 20 de abril, antes de anunciar la fórmula presidencial, Cristina viajó a Cuba. Lo hizo luego de la muerte de su madre, Ofelia Wilhelm. En julio, ya con la campaña en marcha, volvió a visitar a Florencia. Tras las PASO viajó de nuevo. Estuvo en Cuba del 22 al 30 de agosto. Todo indicaba que pasarían semanas antes de emprender un nuevo vuelo. Sin embargo, la delicada situación de Florencia cambiaron los planes Fue Camilo Vaca Narvaja, su expareja y padre de Helena, quien brindó detalles de la salud de Florencia.

“No está bien. Es un cuadro complejo que tiene un tratamiento y un acompañamiento psiquiátrico y psicológico”, reveló. “Tiene un linfedema que ya lo había tenido durante el embarazo, un cuadro de estrés postraumático y una depresión muy fuerte, que se agravó con toda la persecución judicial y mediática que vivió”, agregó al periodista Mauro Viale en radio AM 990.

La última vez que Cristina habló públicamente de su hija fue el 31 de agosto en La Plata, durante la presentación de su libro: "Lo que le pasa a Florencia es muy duro porque, después de lo de su padre, ahora tiene todo esto y yo me siento responsable", confesó a punto de quebrarse. Y agregó: "Yo no era tan cercana a la gente. Después de lo de Néstor, cambié. Me daban cariño, rosarios, y sacaba la fuerza de ellos".

