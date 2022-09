Con dudas, JxC ya arma un boceto de internas abiertas

Mauricio Macri dio el puntapié y anticipó que si se avanzaba en la suspensión de las PASO Juntos por el Cambio igual iba a definir sus candidatos en una interna abierta. No es una frase dicha al azar sino que en la mesa nacional de la alianza ya están analizando opciones para armar una compulsa de ese estilo en escenarios sin primarias. De todas formas, todavía persisten las dudas de que pueda implementarse y la preferencia general es que las PASO se sigan realizando como hasta ahora.

El manual para las internas abiertas se aprobó a principios de semana en la mesa nacional de JxC y está apuntado a las definiciones provinciales, pero es fácilmente replicable a nivel país. Implica que haya una competición donde voten los afiliados e independientes. Igual a la que enfrentó a Fernando de la Rúa y Graciela Fernández Meijide en 1998.

Ese mismo antecedente es el que obliga a poner varios asteriscos y genera dudas en algunos dirigentes, que no se ven tan convencidos de que sea la mejor opción. Para hacer una interna ordenada, en primer lugar, deben lograr que haya apenas dos candidatos. “El tema son las candidaturas. Sin PASO, aunque seas un partido, tenés dificultades para elegir precandidatos si es que hay más de una lista que quiera competir”, explica uno de los dirigentes que sigue de cerca el tema.

El problema, en ese caso, lo tendría sobre todo el PRO. Si el radicalismo se unifica detrás de una candidatura, ya sea Gerardo Morales o Facundo Manes, el macrismo no se puede dar el lujo de ir dividido. Es que en unas internas abiertas el peso de los aparatos partidarios se revaloriza y, en ese caso, el radicalismo se fortalecería. Todos saben que el PRO es un partido que tiene un desarrollo territorial y económico mucho más fuerte que el que tenía en 1998 el Frepaso, pero el recuerdo de esa interna es que hubo provincias, como Chaco, donde la cantidad de votos para el radical fue apabullante (cerca del 90%). “Los del Frepaso nos pedían que dejemos de contar los votos”, cuentan, entre risas, radicales memoriosos.

Esas dudas, sin embargo, no quitan que en JxC estén convencidos de que si se eliminan las PASO (algo que seguirán combatiendo pese a que recibieron señales positivas por parte de La Cámpora) las internas abiertas serán la salida. Claro está que antes habrá intentos por lograr una fórmula de unidad, pero con las diferencias que hoy existen entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta esa posibilidad aparece distante. En la previa, el jefe de Gobierno porteño es quien aparece como el candidato mejor perfilado para ser el exponente de la unidad, pero los números de las encuestas la muestran a la titular del PRO cada vez más consolidada, por lo que nadie se la imagina bajándose.

Esa consolidación de Bullrich incluso se está viendo en zonas del Conurbano, donde en la sede de Uspallata se vienen ufanando de que Larreta está mejor posicionado. La imagen de la gestión porteña irradia y eso lo beneficia. “Patricia genera más pasiones, por la positiva y la negativa”, explica un analista que mide semana a semana el pulso social. Todas las encuestas viene mostrando que con imágenes públicas parejas, Bullrich le saca amplia ventaja en los “muy positiva” pero también está peor entre los “muy negativa”. Eso explica, también, porque una fórmula unidad se ve más posible con Larreta que con Bullrich.

El manual para resolver las candidaturas sin las PASO fue algo que elaboraron, a pedido de la mesa nacional, dirigentes de los principales espacios del partido. Allí estaban Julia Pomares (jefa de asesores de Larreta), Andrés Malamud (UCR), Fernando Sanchez (CC-ARI) y Alberto Föhrig (de Bullrich).

Se definió que en los distritos sin PASO y donde los referentes locales no puedan ponerse de acuerdo en la definición de candidatos, se realizará una interna abierta. “Se considerarán como electores solo a los afiliados de los partidos que integren la alianza de Juntos por el Cambio (o la denominación equivalente que tenga en cada provincia) y los ciudadanos no afiliados a ningún partido político”. Aclararon también que los gastos deben ser cubiertos por todos los partidos y si alguno no respeta esta definición “no podrá hacer uso del nombre de Juntos por el Cambio”.