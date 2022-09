Cristina Kirchner acusó a la justicia de “crear el clima” para el intento de asesinato

Cristina Kirchner pidió cerrar las puertas para quedarse sola en su despacho cuando le tocó ejercer su propia defensa en la causa Vialidad. Minutos antes de que el zoom la mostrara, pasó su hijo y diputado Máximo, quien la saludó y se fue para seguir los alegatos desde su oficina del tercer piso sobre la Avenida Rivadavia. En la previa, también habló apenas unos minutos con los senadores Maurice Closs y Claudio Doñate e inmediatamente se concentró en las cientos de páginas que tenía impresas sobre la mesa junto a la Constitución Nacional, el Código Civil y Comercial y el de Derecho Administrativo. La vicepresidenta acusó a la fiscalía que la investiga en la causa vialidad de violar la constitución y apuntó a la justicia por “crear un clima” que terminó en el intento de asesinato el 1 de septiembre.

“Hubo toda una fábula montada para traerme de los pelos a mí a este juicio”, dijo la vicepresidenta desde su despacho en el Senado al que llegó minutos antes de hablar. Se trató de la exposición vía Zoom en el marco del alegato final ante el Tribunal Oral Federal 2 en la causa que investiga el redireccionamiento de la obra pública en Santa Cruz para favorecer al empresario Lázaro Báez.

Con las puertas cerradas de su despacho y los asesores en las oficinas contiguas, la vicepresidenta habló casi una hora y media. Mientras los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola escuchaban, Cristina Kirchner describió algunas de las contradicciones que ya había marcado su abogado Carlos Beraldi, pero también acusó a quienes pidieron una condena de 12 años de prisión de violar la constitución. “La acusación de los fiscales viola la Constitución porque un Gobierno elegido por el pueblo no puede ser considerado como una asociación ilícita”, remarcó la titular del Senado. “A la que tenían que traer de los pelos a un juicio era a mí y, para traerme de los pelos a mí al juicio, trajeron de los pelos al Código Penal, a la Constitución, a la jurisprudencia, a todo”, enfatizó la exmandataria.

CFK aseguró que lo que se está juzgando son “tres Gobiernos elegidos por el pueblo”. “No podemos ser una asociación ilícita; se discuten decretos de necesidad y urgencia aprobados por el Parlamento. Esto es lo que estamos discutiendo acá. Por eso digo que este juicio no tiene andamiaje constitucional. “Es un disparate lo que estamos discutiendo aquí”, dijo la vicepresidenta, para detallar cómo la fiscalía violó su artículo 1 de la Carta Magna, que “adopta como sistema de Gobierno el sistema representativo, republicano y federal”. Y agregó: “La gente elige los Gobiernos, los tres gobiernos, el que le tocó encabezar a Néstor Kirchner y los que me tocó encabezar a mí fuimos elegidos por el pueblo. No podemos ser una asociación ilícita”, insistió.

En ese sentido, se preguntó: “Si tres gobiernos constitucionales fueron asociaciones ilícitas, ¿qué pasa con todo lo acontecido en 15 años en la República Argentina? Nadie puede estar medio embarazado”. Y evaluó que si la acusación llegase a prosperar, “quiere decir que si todos los actos de la asociación ilícita son ilegítimos por ser los frutos del árbol envenenado”. Inmediatamente ironizó: “Llegaríamos al ridículo de que el fiscal Luciani no podrá estar en esta causa porque no es fiscal, porque se lo firmé yo, la jefa de la asociación ilícita ¿Se dan cuenta adónde vamos? Al desastre, al desastre que hoy en cierta manera también tenemos en la República Argentina en el ámbito judicial”.

También le dedicó unas líneas al vínculo entre Nicolás “Nicky” Caputo y el exsecretario de Obras Públicas José López que un mes atrás demostraba a través de distintos mensajes de texto. Acusó a Luciani porque “se pasó por alto más de 400 llamadas del señor (Nicolás) Caputo, hermano de la vida del expresidente (Mauricio) Macri”. Estos mensajes fueron leídos por la vicepresidenta el 23 de agosto cuando a través de las redes sociales ejerció su “derecho a la defensa” vía streaming luego de que la Justicia le denegara ampliar su indagatoria. “Se le pasó en el caso del señor Caputo”, dijo esta vez y recordó que era también asiduo asistente a la quinta de Macri, Los Abrojos, al igual “que un señor juez integrante de este Tribunal y un fiscal que juegan al fútbol”.

Ataque. Cristina Kirchner vinculó el accionar de la justicia con el intento de asesinato sufrido casi un mes atrás. “Hasta el 1 de septiembre creía que era esto estigmatizarme, proscribirme, calumniarme, pero a partir del 1 de septiembre me di cuenta de que puede haber algo más detrás de todo esto. Esto es crear un clima”, sentenció para luego describir que “la única puerta que se conoce en la Argentina es la de Juncal y Uruguay, ahí donde me quisieron pegar el tiro”.

Sobre los cuatro detenidos hasta ahora por el intento de asesinato, CFK aseguró que “nadie puede pensar que esa banda planificó lo que me hicieron”. Mencionó también las vinculaciones políticas que quiere que también se investiguen en la causa: “Los abogados del jefe de esta banda eran asesores de un senador que se sienta a 20 metros de mí. Me siento en estado de indefensión con este país y con este Poder Judicial. ¿Cómo se sentiría usted, doctor Gorini?”, al referirse al presidente del tribunal.

Además, apuntó a los medios: “No hay tres toneladas de pruebas, lo que sí hay es 30 toneladas de tapas de Clarín, La Nación y alguna otra publicación semanal y se va estigmatizando a una persona”. Y dijo: “Tuve que soportar 25 tapas de diarios”. “¿De qué impunidad hablan? Tengo cinco causas de asociación ilícita. Si quieren impunidad miren para otro lado. Yo me siento en estado de indefensión”.

Al finalizar su presentación, Máximo Kirchner volvió al despacho de la vicepresidenta, desde donde repasaron sus dichos y vieron las primeras repercusiones. Cristina Kirchner estuvo toda la semana abocada a preparar su defensa mientras seguía también de cerca la causa por el intento e asesinato. El jueves no participó ni siquiera del inicio de la sesión en la que se trató la ampliación de la Corte Suprema, aunque siguió el poroteo para conseguir su media sanción.

La Cámpora le dejó un mensaje a Macri

A La Cámpora le alcanzaron 7 palabras y una imagen de Cristina Kirchner en su despacho de la Cámara alta para dedicarle un mensaje al expresidente Mauricio Macri, quien dijo que la única posibilidad de dialogar con la vicepresidenta era con la carta magna entre ellos.

“Con la Constitución arriba de la mesa”, se puede leer en las redes sociales de la agrupación que apareció este viernes, día en el que la titular del Senado ejerció su propia defensa en el marco de la causa Vialidad con fuertes críticas hacia el Poder Judicial. “Así como vamos, vamos mal. La Argentina no sale adelante con esta justicia y este Poder Judicial”, fue una de las frases que dejó CFK.

Desde la Rosada

Alberto Fernández llegó a la Casa Rosada diez minutos después del inicio de la exposición de su compañera de fórmula. Al ingresar a su despacho, pidió levantar el volúmen de la televisión para esucharla mientras firmaba algunos expedientes. También circulaban funcionarios de máxima confianza como Julio Vitobello, mientras Fernández escuchaba los argumentos de Cristina Kirchner ante la justicia.

La agenda pública presidencial del viernes quedó suspendida mientras la vicepresidenta se llevó todo el protagonismo. Durante la tarde, el jefe de Estado grabó también desde la Casa Rosada un mensaje para la Organización Mundial de la Salud. Retomará las actividades el próximo lunes.