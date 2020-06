Con la pulseada por el Colegio Público de Abogados de fondo, Gil Lavedra pide reabrir los estudios

Noticias Relacionadas El Colegio Público de abogados se presentó en el caso Pérez Volpin

El ex ministro Ricardo Gil Lavedra presentó un protocolo para que los abogados puedan volver a trabajar a sus estudios. El histórico dirigente radical le hizo el planteo al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. El plan contempla pautas de higiene y de atención a los clientes, un cronograma de concurrencia a la zona del centro y Tribunales, horarios de funcionamiento y normas para el tratamiento de expedientes, entre otros puntos.

Tras 100 días de veda laboral para los estudios privados, Gil Lavedra pretende que en Capital se habilite la concurrencia. El pedido se hizo en nombre de Cambio Pluralista, la agrupación de radicales y macristas que busca conducir el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF).

Además del reclamo sectorial concreto, la medida de Cambio Pluralista busca mostrar iniciativa. O al menos, mayor iniciativa en la defensa de los intereses de los abogados porteños que la agrupación con la que compite: es decir, Gente de Derecho, la fuerza que hoy conduce el Colegio Público de Abogados y cuyo principal referente es Jorge Rizzo.

Bajo la actual presidencia de Eduardo Awad (previamente Rizzo lo hizo en cuatro períodos), Gente de Derecho maneja el CPACF. El Colegio representa a los miles de abogados que ejercen en la Capital y administra la cuota que pagan por sus matrículas. Dirigir el CPACF además funciona como una vidriera judicial, en contacto permanente con la política y los medios.

Las elecciones en el Colegio estaban agendados para el 22 de abril pasado. Pero la pandemia las dejó en la nebulosa. Identificada con la UCR (esta vez en alianza con el PRO), Cambio Pluralista introdujo una novedad: la vuelta del histórico Ricardo Gil Lavedra a la política. El ex integrante del tribunal que enjuició a las juntas militares es el precandidato a presidir el Colegio. Por eso lideró el petitorio para que reabran los estudios.

"Las abogadas y abogados de la Ciudad de Buenos Aires necesitamos volver a trabajar porque tenemos familias que mantener y gastos que afrontar y además somos parte del sistema de justicia, por eso trabajamos en un protocolo que habilite de manera urgente la concurrencia a los estudios", indicó Cambio Pluralista.

Añadió que "nuestros clientes requieren la protección de la justicia, somos parte y garantía del sistema republicano. Necesitamos volver a trabajar garantizando la salud, por eso, y apelando a la modernización de los procesos, usaremos las herramientas tecnológicas necesarias para hacer el trabajo más seguro".

Entre los casos urgentes que mencionaron figuran "salvaguardias a discapacitados, guarda de menores, restitución de hijos, cautelares por violencia de género, adopciones en curso o cuotas por alimentos, entre otras", según el texto.

A fines de abril pasado, el presidente del CPACF había hecho un planteo parecido. El 10 de mayo, Jorge Rizzo publicó un pedido hecho directamente al gobierno nacional. “Siguiendo con el imperativo que nos rige desde 2006 de que cada vez que cuestionamos proponemos ideas eficaces, es que venimos a plantear la necesidad imperiosa del pleno retorno de la actividad de los Tribunales para todos y cada uno de los expedientes iniciados o a iniciar”, afirmó el abogado por entonces.

En paralelo, Rizzo salió al cruce de otro dirigente histórico de los judiciales: el gremialista Julio Piumato. Porque la Unión de Empleados de la Justicia Nacional, que lidera Piumato, realizó un "apagón informático" el viernes pasado. El paro fue en rechazo a la decisión de la Corte Suprema de que el medio aguinaldo a los trabajadores del Poder Judicial se pague en tres cuotas.

“Los judiciales están de paro. A la Corte no le hace ni cosquillas, sonríe y ni se inmuta. Los únicos perjudicados: la gente y los abogados. Nosotros hace tres meses no tenemos los ingresos, carecemos de obra social y no percibimos aguinaldo. Es un paro contra trabajadores. Así no es”, se quejó Rizzo.