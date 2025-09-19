Confirman la condena a la empleada de Julio de Vido por lavado de dinero

La Cámara Federal de Casación confirmó este jueves la condena a tres años de prisión en suspenso contra Nélida Caballero, empleada doméstica de Julio de Vido, en una causa por lavado de dinero. Además, los jueces dispusieron el decomiso de su chacra en Formosa, varios vehículos de alta gama y le impusieron una multa de $340 millones.

El fallo establece que el dinero que permitió esas adquisiciones tenía origen ilícito y provenía del exministro kirchnerista y del empresario Sergio Claudio Cirigliano, ambos condenados por la tragedia de Once. "Las sentencias condenatorias recaídas con relación a Sergio Cirigliano y Julio Miguel de Vido resultan idóneas para tener prima facie acreditado […] el origen ilícito penal de los fondos que han sido lavados en autos", señalaron los jueces Germán Castelli, Fernando Canero y Enrique Méndez Signori.

Julio de Vido, exministro de Obras Públicas

La condena de Caballero incluye una multa equivalente al doble de la operación de lavado, actualizada en casi $340 millones. El decomiso alcanza una chacra en Formosa, una camioneta Toyota Hilux, un Fiat Strada, un Toyota Etios, un Peugeot RCZ Tiptronic y un cuatriciclo. Todos los bienes quedarán a disposición de la Corte Suprema de Justicia, en una decisión que marca un contrapunto con el Poder Ejecutivo, que había dictado su propio reglamento para administrar activos incautados.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La historia de la acusada

En el juicio oral, Caballero relató que trabajó como empleada doméstica, prostituta y luego como emprendedora, hasta que fue contratada por De Vido y Alessandra Minnicelli tras conocerlos en un hotel de El Calafate. Según su declaración, en la casa del exministro conoció a empresarios y banqueros que le hicieron regalos en forma de autos y otros bienes de lujo. Sin embargo, los magistrados consideraron acreditado que los fondos que utilizó para adquirir la chacra y los vehículos tenían origen ilícito. Aun así, la pena es de ejecución condicional, por lo que Caballero no irá a prisión.

La causa fue instruida por el Tribunal Oral Federal 7, el mismo que lleva adelante el expediente de los Cuadernos de las Coimas. Para la fiscal Fabiana León, la acusada utilizó "la defensa Clérici", en alusión a la estrategia de Sofía Clerici, vinculada a Martín Insaurralde en otra investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

Sofía Clerici argumentaba que sus bienes y artículos provenían de regalos

Con esta decisión, la Casación ratificó tanto la pena de prisión como la multa y el decomiso, consolidando el criterio de que los bienes adquiridos por la exempleada de De Vido provinieron de fondos ilegales vinculados al exministro y a empresarios condenados por corrupción.

DCQ