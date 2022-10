Cristina Kirchner: "Es probable que Revolución Federal haya participado del intento de atentado"

La vicepresidenta Cristina Kirchner consideró “probable" que Revolución Federal o algunos de sus miembros hayan participado del intento de asesinato en su contra que tuvo lugar el pasado 1 de septiembre.

En un escrito presentado días atrás por los abogados de la expresidenta, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, Fernández de Kirchner planteó al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi la posible participación de estas personas en el hecho que ocurrió en la puerta de su departamento del barrio porteño de Recoleta.

El atentado a Cristina Kirchner.

"Es probable que el accionar del grupo no se limitara a amenazas, instigaciones y preparación de delitos en abstracto, sino que haya participado específicamente en el intento de atentado en mi contra", dice en el escrito mencionado la titular del Senado.

Mediante ese documento, los defensores de la ex mandataria solicitaron que pueda ser querellante en la causa en la que se investiga a Revolución Federal, algo que finalmente se concedió.

Detuvieron a Jonathan Morel, líder de Revolución Federal

Las menciones de Cristina Kirchner a Revolución Federal en su escrito

La vicepresidenta expuso en el documento, de acuerdo a lo que publicó Télam, que "solo cinco días antes del atentado". Revolución Federal realizó una charla vía Twitter en la que uno de sus dirigentes, Jonathan Morel –quien fue detenido en el marco de la causa– hacía referencia a la posibilidad de infiltrarse entre los manifestantes.

Esta información fue incorporada al expediente por medio de una presentación que hizo la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en la que se puede escuchar a una persona, que se presume es Morel, que dice: "Hoy por ejemplo veía cómo Cristina saludaba a La Cámpora y a la militancia y decía, lástima que a mí ya me conocen la cara porque si no sabes cómo me infiltro ahí una semana y espero a que baje".

Jonathan Morel, de Revolución Federal.

"Pero yo te juro. si a mí no me conocieran los nenes de La Cámpora yo voy te canto ahí la marcha peronista siete días seguidos y en cuanto puedo paso a la historia. Después me linchan. Pero paso a la historia", dijo además Morel en la conversación de Twitter Space.

En ese contexto, consideró que Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, procesados en la causa como coautores por el intento de magnicidio, tuvieran vínculo con esta agrupación. "Es altamente probable, entonces, que estas dos personas, procesadas por atentar en mi contra, formaran parte o tuviesen vínculos directos con Revolución Federal. Como vimos, no sólo participaron en marchas de la organización, sino que esta compartió declaraciones de Sabag Montiel y de Uliarte", planteó.

"Esto nos lleva a la necesaria conclusión de que es probable que el accionar del grupo no se limitara a amenazas, instigaciones preparación de delitos en abstracto, sino que haya participado específicamente en el intento de asesinato en mi contra", sumó.

