Del Presidente a los campeones del Mundo

Olivos, Bs.As. 19 de diciembre de 2022

Estimados Jugadores:

Hola muchachos, hice todo lo posible para que vengan a Casa de Gobierno y tengan el homenaje que ustedes merecen. Han demostrado que tienen el coraje, la unión, la capacidad y la valentía de enfrentar momentos difíciles y las herramientas planificadas como para poder solucionarlos. Por eso creo que están preparados para volver a vivir en este hermoso desafío que llamamos Argentina.

Feliz de ver que hayan podido ganar tantos millones de dólares que una vez pesificados al cambio oficial, seguramente les ayuden a pagar las expensas de sus casas en el exterior. Algún día me gustaría verlos y por eso los invito a jugar en nuestro país para que puedan disfrutar de los beneficios de esta bendita tierra. Podrían ganar en pesos, atenderse en los centro de salud pública de nuestro país que debemos destacar que son excelentes por la gran calidad humana de médicos y enfermeras, aunque en lo profesional les cueste desempeñarse porque pocas veces tienen los materiales necesarios. Ustedes saben que este es un país lleno de oportunidades que, aunque haya que buscarlas bajo tierra, aparecen y logran durar a veces hasta semanas y planificar hasta con 48 horas de plazo. Si pudieran acomodar sus cosas para mudarse hoy en día, accederán al privilegio de pagar una tasa de interés en descubierto de más del 150% mientras el banco paga por sus dólares pesificados un 75%, lo que está a menos de 40 puntos de cubrir la inflación anual: ¡Negoción!

Ustedes que son muchachos tan queribles y con una gran sensibilidad social, tienen en su país una gran oportunidad por la cantidad de comedores, merenderos, cooperativas, etc. que hay para apadrinar y con los que pueden colaborar para paliar el hambre que hay en nuestro país. Esto para quienes no están hace un tiempo puede ser confuso porque saben que acá hay “carne para todos”. Lo que pasa es que algunos no pueden llegar a comprarla.

Podrían hacer también una obra benefactora poniendo una empresa y pagando salarios justos para emplear gran cantidad de desocupados que tenemos y no se preocupen si la cosa va a pérdida por los impuestos, los sindicatos abusivos y el cambio constante de la normativa; a la larga valdrá la pena apostar por el país.

En el gobierno demostramos unidad permanente y anticipación para prever el futuro. Gran parte de esto se lo debemos a los chicos de la Cámpora que justo hoy no me hicieron caso y los fueron a buscar haciendo una pequeña travesura, pero bueno, hay que entender que es una situación especial y ellos quieren sacarse una foto, un minuto de fama es muy importante para alguien que nadie conoce.

Aunque a veces es difícil que el presidente y la vicepresidenta logremos comunicarnos, eso no importa porque podemos igualmente seguir todo normalmente mientras arreglamos este pequeño malentendido pasajero. El plan de desarrollo económico social y productivo para los próximos años es algo que seguimos pensando, ahora estamos concentrados en lo más importante, el plan elecciones Nacionales, cuyos números nos son adversos

Este es el país que ustedes se están perdiendo por estar jugando afuera. Si vienen a nuestro país estamos convencidos de que ustedes pueden colaborar para sacar el país adelante y van a llegar a jubilarse con hasta dos salarios mínimos dado que son una parte importante del país que merece gozar de ciertos privilegios, aunque no muchos porque siempre estamos muy preocupados por garantizar la seguridad jurídica evitando que la brecha de la desigualdad se amplíe.

Tal vez no podemos estirarnos a los 4 millones de pesos de jubilación de mi compañera de fórmula, pero sepan entender que, si bien reconocemos todo lo que hacen por nosotros, debemos todavía costear los planes para evitar que los niños pobres superen los 7 cada 10 actuales, frenar la indigencia que no para de escalar, sostener una clase media que ya vive solamente de recuerdos y eso sin contar algunas cosas que son muy necesarias para que pueda llevar a cabo mi cargo como los vacunatorios vip o las fiestas clandestinas en la Rosada en medio de una cuarentena estricta.

Si ustedes quieren pueden venir a la Rosada a festejar, yo me voy un ratito a almorzar a Olivos así no se enojan más conmigo y les evito escuchar los insultos de la gente. Les dejo las llaves debajo de la alfombra de entrada y un mapita para llegar por si no se ubican bien. Pueden consultar en la garita de la reja de entrada por dónde acceden al balcón y si no seguramente la podrán encontrar a la vocera Cerruti que siempre está atenta para recibir gente y subir videitos con frases desafortunadas a redes sociales para ganar algo de protagonismo.

Atte

El presidente

Cazador de ilusiones, poeta, organizador de eventos, presidente