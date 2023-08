El líder social Raúl Castells fue denunciado este miércoles ante la Justicia Federal por "incitar" a cometer saqueos en distintos puntos del país, después de que reconociera en una entrevista que desde su espacio realizaron la convocatoria. Tras la presentación judicial, el referente del Movimiento Izquierda Juventud Dignidad (MIJD) advirtió que su grupo "seguirá en las calles" si no hay respuesta del Gobierno.

La denuncia fue realizada por Yamil Santoro, Juan Martín Fazio, María del Rosario Cisneros y Facundo Sapienza. Acusan a Castells de violar el artículo 209 del Código Penal, que sanciona con 2 a 6 años de prisión a quien “públicamente instigare a cometer un delito determinado contra una persona o institución”, por el solo hecho de la instigación (independientemente si se producen o no los robos).

Raúl Castells reconoció que incentivó los saqueos: "Es un delito que el kilo de milanesas cueste $4200"

Según la presentación, el precandidato presidencial por el MIJD fue acusado por incitar a “cometer robos” luego de que él mismo lo admitiera en un reportaje con la señal Crónica HD.

"La gente está saliendo a buscar comida y, si no encuentra comida, nosotros, que somos los que estamos convocando a esto, le estamos diciendo que, sin robar plata ni romper nada, que lleven lo que se pueda, aunque sea para canjear por comida", había manifestado durante la nota.

La presentación de los dirigentes de Republicanos Unidos recayó por sorteo en el Juzgado Federal 6 de Comodoro Py, a cargo del Juez Daniel Rafecas.

Ahora, la fiscal Alejandra Mangano tendrá la última palabra a la hora de analizar si hay elementos para que se investigue a Castells o no por los saqueos y robos que se registraron en provincias como Córdoba y Mendoza y distintos puntos del Conurbano de la provincia de Buenos Aires.

Castells acusó al Gobierno de no entregar alimentos

Más tarde, el dirigente piquetero se refirió a la renuncia en su contra, en una declaración donde volvió a responsabilizarse por los hechos y contó que el conflicto es contra "las grandes empresas" y no con los comerciantes más pequeños.

"Les vamos a pedir a todos que no vayan a los pequeños y medianos negocios", pidió Castells en diálogo con TN, mientras trató de defenderse: "Acá el robo es una milanesa a $4500. Nosotros vamos a defender a los pobres".

Saqueo en un supermercado en la localidad de Moreno.

"El Gobierno no entrega alimentos a ningún comedor desde hace 3 meses, si lo hace esto se termina", subrayó Castells. En esa línea, advirtió que si las autoridades nacionales continúan "sin responder, vamos a seguir en la calle" y pasó su número de celular para brindar ayuda a los comerciantes afectados.

En otro tramo de su relato, explicó que el conflicto es con "las grandes empresas" y no con los comercios chicos por lo que les pidió "que tengan paciencia". "Les avisamos a los funcionarios que no somos tontos. No aceptamos que digan que son ladrones los vecinos y las amas de casa, la gente de los barrios y demás que están saliendo en todo el país", agregó.

Desde la noche del martes, cuando el referente social admitió que él inició el desencadenante de los ataques en distintos puntos del territorio bonaerense, los saqueos y episodios de violencia se incrementaron.

