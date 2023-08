La portavoz presidencial Gabriela Cerruti responsabilizó en las últimas horas a Javier Milei y La Libertad Avanza por incentivar los saqueos y ataques a comercios que se registraron en los últimos días en algunos lugares del Conurbano y en las provincias. Este miércoles, insistió con sus dichos.

"El clima en las redes sociales lo fueron generando las cuentas que están ligadas a los grupos de Libertad Avanza", dijo Cerruti.

"Tenemos que estar atentos a estas cosas, son daños graves para la democracia. Patricia Bullrich y Javier Milei son dos candidatos que construyen su discurso en base a la añoranza que tienen de que la democracia cruja y se desestabilice", afirmó en declaraciones a Futurock.

Saqueos | Aníbal Fernández armó un comando unificado y se despegó de Gabriela Cerruti

La entrevista radial ocurrió luego de que la propia Cerruti publicara en sus redes sociales un video informal con un primer señalamiento al candidato libertario. Mientras tanto, esta mañana el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, comunicó la entrada en funcionamiento de un comando integrado por las diferentes fuerzas de seguridad para repeler cualquier intento de saqueo, en medio de rumores y miedo de comerciantes.

"Creo que Milei mismo se dio cuenta del error, porque un poco después hizo otro Twitter dando marcha atrás, diciendo que ellos defendían la propiedad privada desde Libertad Avanza. Todo ese clima que se fue generando en las redes", sostuvo Cerruti.

La fulminante respuesta de Carolina Píparo a Gabriela Cerruti: “Apaguen las cámaras y pónganse a laburar”

Cerruti cruzó a Milei en Twitter.

"El clima en las redes sociales lo fueron generando las cuentas que están ligadas a los grupos de Libertad Avanza, en algunos casos, también a los grupos de Patricia Bullrich. Estas cosas son daños muy graves para la democracia", añadió la funcionaria.

De Milei a la contradicción entre Cerruti y Aníbal Fernández

Anoche, Milei publicó un tweet en el que sostuvo que "es trágico volver a ver luego de 20 años las mismas imágenes de saqueos que veíamos en el 2001. Pobreza y saqueos son dos caras de la misma moneda. La Argentina no resiste más este modelo empobrecedor que se sostiene por la fuerza de quienes viven a costa del esfuerzo de los argentinos de bien".

Videos: madrugada de tensión en Bariloche por el intento de saqueo a un supermercado bajo la fuerte nevada

Cerruti lo replicó y comentó: "Las imágenes que están circulando en las redes son falsas, publicadas en cuentas que claramente son seguidores o empleados de Milei. No hay tales saqueos: hay rumores y agitación a través de grupos de WhatsApp porque son profundamente antidemócraticos y quieren desestabilizar".

Saqueo e incendio a un supermercado en Moreno.

Por los intentos de saqueos a supermercados, en la provincia de Buenos Aires hay al menos 56 personas detenidas.

Video: se llevaron toda la ropa, en un violento saqueo que duró 50 segundos

Si bien Cerruti salió a apuntar contra Bullrich y Milei, el ministro de Seguridad dijo esta mañana que los episodios "no son espontáneos, no es una casualidad, si yo tuviera quién está detrás, hubiese empezado por ahí. No tenemos datos fidedignos para decir que fue fulano o mengano, yo no lo puedo decir, ahora si otra persona del gobierno lo hizo sabrá por qué lo hizo".

LT