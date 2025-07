La tensión entre el oficialismo y la oposición sigue creciendo tras la escandalosa sesión en Diputados que terminó con insultos y empujones entre los legisladores. Ahora, la diputada Florencia Carignano cruzó en redes a Luis Caputo y le advirtió: “Ojo, que en octubre no te vayas vos delincuente”.

El cruce se dió luego de que el ministro de Economía compartiera en su cuenta personal un posteo de José Luis Espert sobre el enfrentamiento que mantuvo con diputadas de Unión por la Patria en el recinto. “Esto es el kirchnerismo” escribió el presidente de la comisión de presupuesto.

En las imágenes se puede ver a Paula Penacca, Vanesa Siley y Florencia Carignano cara a cara con Espert, a quien saltan a defender otras referentes libertarias. A los gritos, las legisladoras peronistas le reprochaban la detención de Alexia Abaigar, presa en Ezeiza acusada de arrojar excremento en el frente de la casa del dirigente libertario.

"El castigo del kirchnerismo": la reacción de Javier Milei a la polémica en Diputados

Tras el episodio, que terminó con el levantamiento de la sesión, Luis Caputo reposteó la publicación de Espert y agregó en tono provocador: “En Octubre tenemos la posibilidad de reemplazar esto por personas”.

Por su parte, la ex directora nacional de migraciones recogió el guante y apuntó directamente contra el ex funcionario de Mauricio Macri. “Ojo, que en octubre no te vayas vos delincuente, ya perdieron Santa Fe, 3 salieron jajajaja”, escribió en referencia a los comicios en los que la candidata libertaria Ana Andrea Cantiani obtuvo el 23,4% de los votos.

“Anda comprando pasaje fracasado. Ya tenes la experiencia de Macri, donde tuviste que salir corriendo, cagón”, siguió Carignano y cerró: “Corrupto, adicto a la deuda, hambreador de argentinos”.

Por qué se levantó la sesión en Diputados

El origen del conflicto no está del todo claro y ni siquiera pudo ser precisado por los legisladores que dialogaron con la prensa al salir del recinto. No obstante, varios referentes de Unión por la Patria aseguraron a PERFIL que hubo dos episodios clave que lo desataron.

El primero habría sido un posteo de Patricia Bullrich en el que confirmaba la detención de la concejal de Quilmes, Eva Mieri, por el ataque con excremento en la casa de José Luis Espert. “Eso ya no podemos avalarlo”, indicaron las fuentes consultadas.

"La concejal tira caca, detenida. De día, concejal de Quilmes. De noche, planificaba y ejecutaba ataques a opositores y sus familias. Ella y todos sus cómplice ya lo saben: las hacen, las pagan", anunciaba Bullrich en el posteo.

El escándalo en Diputados y una trifulca con insultos entre Facundo Manes y Emilio Monzó

Otro momento que levantó la temperatura de la sesión fue cuando la diputada massista Cecilia Moreau sostuvo que desde el gobierno "se pasan la Constitución Nacional por el culo", en referencia a la negativa de Martín Menem a discutir la elección de autoridades de la Comisión Investigadora de la criptoestafa $LIBRA.

La sesión significó un triunfo para la oposición, que obligó al oficialismo a fijar plazos para que las comisiones de Presupuesto y Salud traten dos temas resistidos por el Gobierno: el aumento del financiamiento a universidades nacionales y la emergencia sanitaria del hospital Garrahan.

Tras el enfrentamiento entre varias diputadas de UxP con Espert, la sesión se levantó sin que se llegaran a tratar varios temas entre los que estaban las retenciones al campo. Por eso, desde los bloques de Democracia para Siempre y Encuentro Federal salieron a denunciar un "pacto" entre el kirchnerismo y el oficialismo para levantar la sesión.

