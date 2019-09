por Mirta Fernandez

Diego Ferro es un analista financiero argentino con décadas en Wall Street. En diálogo con PERFIL, habla del futuro de la deuda y los giros del FMI.

—¿Como evalúa los controles cambiarios que se implementaron?

—No son buenas medidas, pero eran necesarias. Quizás las tenían que haber tomado antes. No son medidas que en economías normales se toman. Ahora, en retrospectiva, quizás deberían haberlas tomando antes si no querés vender reservas. Este gobierno recibió desbalances económicos del gobierno anterior y dijo los voy ajustando de a poco, y cubrir los agujeros con endeudamiento. Cuando no hubo más endeudamiento, los agujeros estuvieron. Si no cortás los desajustes en algún momento tenés que cortar el chorro porque si no, te quedás sin reservas.

—¿Qué opina del reperfilamiento de la deuda?

—Hubo un ángulo extremadamente político porque es lo que inevitablemente tenía que hacer Alberto Fernández y lo anuncian antes como para que no lo puedan criticar. Cualquier reestructuración que pasa en el mundo depende de sentarte con el que no te quiere pagar, sentarte con el FMI que generalmente audita las cuentas, y decir cuál es tu proyección económica, cuánto vas a generar de superávit, cuánto vas a tener que pagar, cuánto te queda, y luego de hacer ese estudio ahí podés decir tengo que hacer este corte. Este gobierno qué autoridad tiene más allá de diciembre. Puede anunciar todo lo que quiera. Lo único que hizo fue incrementar la incertidumbre. Para mí va a haber un recorte de deuda inevitable en esto.

Eso de hacerla al Uruguay es un mito. Yo preferiría que el corte fuera más drástico y más pensado en el contexto de un plan a largo plazo para que fuera el último. Lo peor que le puede pasar a Argentina es pretender hacer algo a lo Uruguay y de acá a cuatro o cinco años hacer otra reestructuración. Con tanta urgencia que hay, con el desastre que se armó con las Leliq y todo, no me queda claro si va a haber mucho tiempo para hacer algo realmente bien hecho.

—¿Cuáles son las condiciones que debería contemplar una propuesta de canje de deuda razonable?

—Para mí si una propuesta de canje viene antes de una reforma fiscal y laboral en Argentina, probablemente este canje explote de acá a diez o 15 años. Tiene que ser sujeta a lo que Argentina necesita para transformarse en una economía más o menos seria.

—¿Qué riesgo ve con las Leliq?

—Plan Bonex es una posibilidad, default es otra posibilidad, hiperinflación es otra posibilidad. De las alternativas ninguna es muy linda a menos que cambie el shock de confianza.

—¿Cómo impactaron estas últimas medidas en los inversores internacionales?

—El daño a la credibilidad argentina ha sido muy grande. Para los inversores de afuera el gobierno ideal que podía surgir en Argentina era éste, y mirá cómo está la economía. Se va con cepo y anunciando un default de la deuda que pusieron ellos. No muchas veces un gobierno hace default de su propia deuda. Deuda que empezaron a tomar en 2016, y en 2019 ya no se puede pagar. Hay un caso de mala praxis bastante grande.

Todo parecía bien al principio, pero no se hicieron las cosas, sobre todo después de 2017, los ajustes. Y el problema que hay en los mercados es que vendieron demasiado riesgo argentino. Y el problema de la deuda es que no creo que los inversores extranjeros estén dispuestos a menos que ganes mucha credibilidad, a prestarte un peso más por un tiempo.

—¿Qué lectura hace de los gestos de Alberto Fernández?

—Es un candidato, no me parece que esté diciendo nada inadecuado. Me parece que tiene noción del problema que hay y está diciendo lo que puede decir siendo una mezcla de candidato, y probablemente, presidente.

—¿Cree que se concretará el desembolso del FMI?

—Dudo mucho que entre, pero no sé. Es todo política. ¿Argentina es un deudor creíble? Hicimos todo bien hasta ayer, hoy quebré, pero ayer estaba todo bien, así que prestámelo por ayer. Si toman ese argumento y le dan la plata, tienen que ser todos echados. Me parecería lo más lógico que ese desembolso venga con la próxima administración.