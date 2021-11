Diego Santilli cuestionó el acto oficialista: "No hay relato que pueda tapar la derrota"

Después del triunfo en las elecciones legislativas, el diputado electo de Juntos por la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, calificó de "papelón" la convocatoria por el Día de la Militancia, organizada por el Gobierno nacional y anunciada por el presidente Alberto Fernández en uno de los discursos que dio el domingo.

"Perdieron por más de dos millones de votos la elección. En lugar de ponerse a trabajar y ser responsables con el mensaje de la mayoría de los argentinos, organizan actos que solo representan un día menos de trabajo y de caos de tránsito”, disparó el ex Vicejefe de Gobierno porteño en una recorrida que realizó por el partido de Ituzaingó.

17N: gobierno, gremios y movimientos sociales esperan reunir más de 100 mil personas

En ese sentido, resaltó la victoria de la coalición opositora y dijo que "desde el '83 a la fecha que el peronismo unido no perdía una elección". “Es un papelón que el gobierno convoque a una marcha para festejar una derrota", añadió sobre el acto en la Plaza de Mayo.

Luego, haciendo referencia a la expresión acuñada por el ex ministro de Salud bonaerense y ahora diputado electo Daniel Gollán, expresó que "no alcanzó el plan platita" porque los habitantes de la provincia "piden otro rumbo".

Fernando "Chino" Navarro: "Tenemos que entender que perdimos"

“No hay relato que pueda tapar la derrota nacional del kirchnerismo”, indicó. “Juntos por el Cambio ganó en 13 provincias y el Gobierno kirchnerista perdió en 9. La única verdad es la realidad de los números”, agregó Santilli en presencia de Gastón di Castelnuovo, concejal de Juntos en el mencionado distrito.

"Me preocupa porque el Gobierno una vez más no termina de entender qué es lo que le expresó la sociedad en las urnas. Le pido al kirchnerismo que vuelva al mundo real y deje de negar la realidad”, sentenció tras insistir que con el rumbo equivocado "no hay nada para festejar en Argentina"

JD CP