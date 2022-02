Jaime Durán Barba: "Me avergüenza la posición argentina en el conflicto entre Rusia y Ucrania"

El asesor político Jaime Durán Barba criticó la decisión del gobierno argentino de evitar condenar a Rusia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) por invadir Ucrania, y expresó que el presidente Alberto Fernández y el Canciller, Santiago Cafiero, "no tienen ni idea de lo que es la política exterior".

“No tiene nombre, me avergüenza y apena", indicó el consultor de imagen ecuatoriano en declaraciones al programa Si Pasa, Pasa (Radio Rivadavia), conducido por Diana Deglauy. "Yo me identifico mucho con Argentina, he vivido los últimos veinte años aquí y no es posible que haga lo que hace", añadió.

Michael Pettis: “Cuanta más indulgencia se conceda a la Argentina, mejor para la economía mundial”

En ese sentido, condenó la frase del primer mandatario argentino por "ofrecerse como desembarco" de Rusia en América Latina. "Es un disparate, porque ni a los rusos les interesa eso ni quedamos bien nosotros, perdemos el sentido de la dignidad".

Consultado sobre la posición argentina y su importancia en la política exterior, opinó. "Desgraciadamente Argentina no pesa, pero si Estados Unidos y la Unión Europea saben que hay un señor por la Patagonia diciendo tonteras, de pronto nos agreden".

El Canciller Santiago Cafiero y el presidente Alberto Fernández.

En otro tramo de la entrevista, Durán Barba consideró que "estamos tan interconectados que cualquier cosa que ocurra en cualquier parte del mundo nos afecta a todos inmediatamente”, tal como expresó en su columna en PERFIL. El ejemplo que utilizó fue que la invasión de Rusia a Ucrania, “si la llevan al ciberespacio pueden fácilmente destruir al internet y ahí tendrían problemas todos los seres humanos”.

La postura de China en la guerra Rusia-Ucrania

Por otra parte, el asesor político analizó el papel de China en el conflicto bélico que se desarrolla en Europa Oriental: “Es la gran potencia. Tiene una lógica que es difícil de entender desde Occidente”.

Además, detalló que el gobierno del país oriental “siempre ha jugado a sus intereses, pensando que el mundo tiene un centro y allí están ellos”. Sobre esta línea, aseguró que no es un país comunista: “Con la caída del Muro de Berlín, adoptó una economía capitalista”.

“China sabe que una guerra como esta va a hacernos pedazos a todos”, sentenció.

