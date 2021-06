Cecilia Moreau desmintió a Eduardo Duhalde: "Sergio Massa espera turno para vacunarse"

Eduardo Duhalde volvió a justificar la inmunización contra el Covid-19 de él y su familia, revelación que desató el escándalo de la "Vacunación VIP". El expresidente apuntó al oficialismo y sostuvo que Sergio Massa y Malena Galmarini también fueron inoculados contra el coronavirus.

"Le dieron la vacuna a Massa. No creo que se haya dado la vacuna sin que se la hayan dado a su esposa, estaría muy mal", lanzó Eduardo Duhalde este jueves 3 de junio, y además sostuvo que, cuando se inmunizó, "estaban vacunando a los expresidentes".

"Me dijeron si me podía dar la vacuna con Cristina. Jamás me la daría si no se la da Chiche, ella dice que soy antiguo; jamás me daría una vacuna si no se la da mi mujer", explicó el exgobernador bonaerense en diálogo con +Data (LN+).

Eduardo Duhalde detalló que inocularon a sus hijas para no "tirar" las dosis restantes, cuando él "no quería que se la apliquen" y "ni quería la vacuna rusa" Sputnik V. "A mi no me puede llamar la justicia, y si me llega a llamar en algún momento no voy a ir", indicó con firmeza.

"Yo no pedí que vinieran a darme la vacuna", relató para luego remarcar enfáticamente: "Me llamó por teléfono un ex secretario mío diciéndome que en dos horas me venían a vacunar y a él también. Yo hice lo que me pidieron que hiciera".

Críticas de Fernando Iglesias a Eduardo Duhalde por justificar su vacunación VIP

La desmentida de Cecilia Moreau

Curiosamente, ni el propio Sergio Massa ni Malena Galmarini salieron a desmentir en público la acusación de Duhalde. Ante la consulta de PERFIL, desde el entorno del presidente de la Cámara de Diputados apuntaron a un tuit de Cecilia Moreau, diputada nacional del Frente de Todos, en el que refuta al expresidente.

"Duhalde parece que no entiende que no todos somos iguales, ni tenemos los mismos valores que usted. Sergio está anotado como corresponde esperando su turno, en la página de la Provincia de Buenos Aires", escribió la legisladora de origen radical y paso por el Frente Renovador. Junto al mensaje, agregó una captura del turno de Massa en la aplicación oficial.

JFG/FF