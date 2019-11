Eduardo Valdés calificó de "retrógrado" a Héctor Aguer por proponer "excomulgar al presidente que legalice el aborto"

Eduardo Valdés sumó un nuevo capítulo en su polémica con la Iglesia Católica esta semana. El flamante diputado nacional por el Frente de Todos calificó de "retrógrado" al Arzobispo Emérito de La Plata, monseñor Héctor Aguer, por proponer "excomulgar al presidente que legalice el aborto".

Al cuestionar esa manifestación del sacerdote, el exembajador argentino en el Vaticano sostuvo: "Estas cosas fundamentalistas yo no las comparto. Entonces lo que yo estoy respondiendo es que en Italia sucedió esto [la legalización del aborto] y nadie mató a nadie, nadie excomulgó a nadie y estaba Juan Pablo II y Ratzinger".

"Me preocupan los Aguer. Hace bastante viene declarando cosas y sería bueno que la Conferencia Episcopal también marque distancias con lo que dice. Porque después nos preocupamos cuando el fundamentalismo evangélico toma posiciones que son muy distintas al pensamiento de Francisco y estas concepciones ultras de Aguer también tocan con el otro tema", manifestó el futuro diputado entrevistado por el programa Terapia de noticias, emitido por LN+.

Valdés afirmó que no cree que el Papa llegara a excomulgar a un presidente. Consultado por si la legalización del aborto podría afectar la relación entre el gobierno de Alberto y el papa, contestó: "Yo espero que no, y trabajaré para que eso no suceda. Yo discrepo con el comunicado de la Conferencia Episcopal". Por último, el dirigente apuntó directamente contra Aguer, de quien dijo que "es un retrógrado que la Iglesia debería decir que eso no se plantee".

Alberto Fernández, sobre el aborto: "Hay que dejar de ser hipócritas"

El conflicto empezó cuando el presidente electo Alberto Fernández anunció que una vez tome las riendas de la Casa Rosada enviará "cuanto antes" al Congreso un proyecto de ley para despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo. Incluso se llegó a especular que se podría tratar este asunto durante las sesiones legislativas extraordinarias que va a convocar por decreto después de asumir.

"El aborto es una cuestión de salud pública y hay que resolverlo", advirtió el exjefe de Gabinete durante una entrevista. Y agregó: "No podemos seguir siendo hipócritas. De una vez por todas hay que dejar de poner en riesgo la vida de mujeres jóvenes".

Eduardo Valdés: "El aborto va a ser legal y el Papa Francisco lo va a entender"

Unos días más tarde de estas declaraciones de Fernández, Valdés vaticinó que el aborto será legal en Argentina y que el Papa Francisco lo va a "entender". La Conferencia Episcopal emitió un duro comunicado respondiendo los dichos del ex embajador del Vaticano.

Aguer fue un paso más allá y consideró cuál debería ser la actitud de la Iglesia en el caso de que un jefe de Estado impulse la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo: "¿Qué sanción le cabría a un presidente que aprobase la legalización del aborto? Yo creo que tendría que estar excomulgado, aunque no le importe un rábano".

Esta discusión se dio mientras en el Gobierno de Mauricio Macri dieron marcha atrás en la actualización del protocolo de aborto no punible que había oficializado el secretario de Salud, Adolfo Rubinstein.

