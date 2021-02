El campo analiza medidas en caso de suba de retenciones

La dirigencia agropecuaria volvió a entrar en estado de alerta frente a la posibilidad de que el Gobierno nacional aumente las retenciones a las exportaciones, con el objetivo de quitar presión al aumento de precios de los productos que se ofrecen en las góndolas nacionales.

La preocupación surgió a partir de las declaraciones de la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, quien el jueves indicó que “no se descarta una suba de retenciones. No tenemos tantas herramientas y tenemos que usar todo lo que tengamos. Nosotros apostamos al diálogo”, indicó la funcionaria. De acuerdo a su razonamiento “la solución no puede ser que los precios de los alimentos se disparen por la suba del precio internacional y que todos nos quedemos mirando”.

Desde la oposición, el ex ministro de Economía Hernán Lacunza evaluó las palabras de Todesca como una herramienta para la negociación al señalar que “el que va a subir las retenciones, no lo preanuncia, lo publica en el Boletín Oficial. Sí lo preanuncia el que quiere acelerar la liquidación de la cosecha en un balance cambiario estresado”.

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) manifestó su rechazo al plan del oficialismo y señaló que “pensar que sólo controlando las materia primas pueden morigerar los precios finales en góndola, muestra un grave error conceptual por parte de la vicejefa de ministros. Se debe analizar toda la cadena y, principalmente, el componente tributario, algo que el estado se niega a modificar, siendo parte central del aumento de precios de los alimentos”.

Desde Coninagro, su titular Carlos Ianizzotto dijo entender la explicación de Todesca pero dentro de un contexto de una macroeconomía equilibrada, situación que a su entender no sucede en Argentina. “Si se suben los combustibles, los precios internos, inmobiliarios, patentes, no hay financiaciones adecuadas y suben las tasas de interés que definitivamente suben los costos, esta pretendida actitud de que las retenciones bajen los precios internos no funcionan”, graficó Ianizzotto.

Federación Agraria se hizo eco de las críticas que formularon las entidades del campo y en ese contexto, su presidente Carlos Achetoni, admitió que “le diría a la funcionaria o al gobierno, si esta es realmente una propuesta que realmente tienen en carpeta, que revisen la historia para no volver a cometer errores evitables”, en alusión a la experiencia de la Resolución 125 en 2008 que motivó meses de protestas del campo y el desenlace en el Senado con el voto en contra de Julio Cobos.

Un paso más adelante fue Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) que amenazó con la posibilidad de avanzar con un cese de actividades en los próximos días en el caso de que el Gobierno implemente alguna medida que pueda perjudicar a los exportadores.