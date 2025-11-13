El canciller Pablo Quirno se reunirá con Marco Rubio, el secretario de Estado de Trump, y luego reemplazará a Milei en la cumbre del G20

Este jueves 13 de octubre, al mediodía, el canciller argentino Pablo Quirno irá a la Cámara de Comercio de Estados Unidos (USCC) y, a las 15:30 h (17:30 h Argentina), se reunirá con el secretario de Estado Marco Rubio para potenciar el vínculo con el gobierno de Donald Trump.

El funcionario viene de participar de diferentes encuentros. En su cuenta oficial de X, Quirno habló de las actividades que realizó el miércoles: “Largo y fructífero primer día en Washington. Junto a nuestro Embajador Alec Oxenford y equipo participamos de una excelente reunión en el Meridian International Center junto a empresas del sector energético, informático, farmacéutico y minero con el objetivo de generar nuevas oportunidades de cooperación e inversión. ¡Gracias a los anfitriones Alex Mistri y Puru Trivedi por recibirnos!”.

Según Infobae y LN+, tras este encuentro, el canciller, junto a Oxenford, el secretario de Relaciones Económicas Internacionales Luis María Kreckler, y el secretario de Coordinación de Producción Pablo Lavigne fue a la United States Trade Representative (USTR), donde lo recibió Jamieson Greer, responsable de la institución, para determinar los detalles definitivos del acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos.

Alec Oxenford, embajador de la Argentina en Estados Unidos, había revelado el pasado 10 de noviembre que el trato entre ambos países estaba prácticamente cerrado después de la reunión que Milei y Trump tuvieron en Washington. “Tengo firmando un acuerdo de confidencialidad, no puedo comentar, pero el acuerdo avanza. Está prácticamente terminado, ahora depende de encontrar el momento adecuado de las partes para, en palabras simples, ponerle el moño y comunicarlo”, afirmó el funcionario en declaraciones radiales.

Tras su visita a la USTR, Quirno se reunió con integrantes del Americas Society and Council of the Americas (AS/COA): “Hoy terminamos nuestro día de trabajo con una cena en nuestra Embajada organizada por Susan Seagal y Kevin Sullivan de ASCOA, con empresas que ya están invirtiendo en Argentina y por muchas que van a venir. ¡El entusiasmo en EEUU por nuestro progreso es enorme! ¡La Argentina será próspera!”, escribió Quirno en su cuenta de X.

El máximo referente de La Libertad Avanza no irá a la cumbre del G20 que se realizará el próximo 22 de noviembre en Sudáfrica, siguiendo la línea establecida por su par estadounidense . Este miércoles, un portavoz de la presidencia le confirmó a la agencia AFP que Milei mandará en su lugar a Quirno.

Aunque no se dieron razones para esta ausencia, Milei expresó, en más de una oportunidad, que está alineado con las políticas de Estados Unidos, y el viernes pasado, Trump anunció que ningún funcionario de su gobierno irá a esta cumbre tras acusar a Sudáfrica, sin dar pruebas, de perseguir y matar a personas blancas.

