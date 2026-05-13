El día después de la marcha en el Senado

La masiva Marcha Federal Universitaria continuó generando repercusiones en el Senado un día después de la movilización que reunió a miles de personas en distintos puntos del país. Mientras el oficialismo y sectores dialoguistas reconocieron la legitimidad del reclamo salarial docente, desde Unión por la Patria apuntaron directamente contra el gobierno de Javier Milei y denunciaron un “desmantelamiento del Estado”.

La senadora radical Carolina Losada sostuvo que “los profesores universitarios no pueden ganar lo que ganan los universitarios” y consideró que el reclamo salarial “me parece justo”. Sin embargo, también insistió en la necesidad de profundizar los controles sobre las casas de estudio: “Cada plata que sale del bolsillo de los argentinos tiene que tener suficiente control”, afirmó al recordar auditorías realizadas por la Auditoría General de la Nación.

En la misma línea, el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, definió la defensa de la universidad pública como una “causa noble”, aunque planteó la necesidad de “reacondicionar el funcionamiento de la universidad”. Entre sus propuestas, mencionó revisar el financiamiento de la Universidad de Buenos Aires y avanzar en mecanismos de financiamiento alternativos, como el cobro a estudiantes extranjeros.

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Desde la oposición peronista, el jefe del interbloque de Unión por la Patria, José Mayans, vinculó directamente la movilización con un rechazo social al rumbo libertario. “Tenemos un gobierno que tiene una visión completamente destructiva de lo que es el Estado”, lanzó. Además, cuestionó el ajuste sobre el sistema científico y educativo y apuntó contra quienes acompañan legislativamente al oficialismo: “Hay gente de la oposición que le vota todo a Milei”.

La discusión sobre la marcha se dio en paralelo a otra de las tensiones que atraviesan a la Cámara alta: el tratamiento de los pliegos judiciales. Allí también aparecieron diferencias.

Losada reclamó acelerar la cobertura de vacantes y advirtió sobre “el nivel de jueces subrogando” en la Justicia argentina. Abdala, por su parte, confirmó que el Senado busca avanzar sobre “las 300 vacantes que están en el fuero federal”, incluyendo jueces, fiscales y procuradores.

Mayans volvió a endurecer su discurso y cuestionó especialmente el pliego de Juan Bautista Mahiques. “El hijo manda el pliego del padre”, ironizó el senador formoseño, quien además denunció un “toma y daca” en la negociación judicial dentro de la Cámara alta.

Con el eco de la movilización todavía presente en las inmediaciones del Congreso, el Senado quedó atravesado por dos debates que empiezan a mezclarse: el financiamiento universitario y la disputa por el control del Poder Judicial. Dos discusiones que, en medio del ajuste y la polarización política, prometen seguir escalando en las próximas semanas.